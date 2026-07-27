Punjab News : राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 187वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 532 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने की निर्णायक मुहिम की शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं.

187वें दिन 353 व्यक्तियों को गिरफ्तार

अभियान के 187वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 353 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 53,248 हो गई है.

इसके अलावा, 212 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 3 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया. लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा कर सकते हैं.

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