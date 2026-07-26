Punjab Police : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू किए गए ‘गैंगस्टरन ते वार’ (गैंगस्टरों के खिलाफ़ कार्रवाई) अभियान के तहत, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ़ एक बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ​​पंजाब ने ‘ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल’ (OFTEC) पंजाब और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर, इंडोनेशिया के जकार्ता से फरार गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ ​​जोबन बिल्ला को डिपोर्ट करवाकर वापस लाने में सफलता हासिल की है।

आरोपी जोबन बिल्ला को 20 जुलाई, 2026 को इंडोनेशिया में हिरासत में लिया गया और बाद में भारत डिपोर्ट कर दिया गया। पंजाब पुलिस ने उसे मुंबई एयरपोर्ट से अपनी कस्टडी में लिया और आगे की जांच के लिए पंजाब लाया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल

डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “यह ऑपरेशन ‘ऑपरेशन नोमैड हंट’ का सफल समापन है- यह छह महीने तक चला एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था, जिसमें लगातार निगरानी, ​​रणनीतिक जानकारी जुटाने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल शामिल था।” DGP ने कहा कि आरोपी जोबन बिल्ला कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित रहा है, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी जोबन बिल्ला 9 जनवरी, 2025 को गोरखपुर के एक निवासी की झूठी जानकारी के आधार पर बने पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश भाग गया। यह पासपोर्ट 8 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जारी किया गया था।

गतिविधियां चलाकर बचने की थी कोशिश

DGP गौरव यादव ने बताया कि आरोपी जोबन बिल्ला कई देशों में अपनी गतिविधियां चलाकर गिरफ्तारी से बच रहा था। जोबन पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में छिपा हुआ था, जहां से वह जॉर्जिया गया और फिर जॉर्जिया से इंडोनेशिया चला गया।

इंटरपोल के पांच रेफरेंस किए गए जारी

उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस ने आरोपी जोबन बिल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और उसके नकली पासपोर्ट और ठिकाने के बारे में जानकारी समय-समय पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा की गई थी। इसके अलावा, इंटरपोल के पांच रेफरेंस भी जारी किए गए थे।” उन्होंने आगे कहा कि लगातार और अथक प्रयासों के कारण आरोपी को इंडोनेशिया में हिरासत में लिया जा सका।

खास बात यह है कि ‘ऑपरेशन नोमैड हंट’ को AGTF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (ADGP) प्रमोद बान की कड़ी निगरानी में और AGTF/OFTEC के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है।

हत्या के चार मामलों में है वांछित

ADGP प्रमोद बान ने बताया कि आरोपी जोबन बिल्ला पंजाब में दर्ज हत्या के चार मामलों में वांछित है, जिनमें मई 2023 में अमृतसर के गांव साथियाला में जरनैल सिंह की हत्या, जनवरी 2024 में दीपू अजनाला की हत्या, मार्च 2025 में 12 साल के लड़के गुरसेवक सिंह की हत्या और मार्च 2025 में विक्की चुघ की हत्या शामिल हैं।

प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेज़ी से होगा काम

इस बीच, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने OFTEC का गठन किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IGP) आशीष चौधरी की अगुवाई वाली यह यूनिट विदेशों में बैठे अपराधियों तक पहुंचने और उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए पंजाब वापस लाने की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेज़ी लाने का काम करेगी।

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