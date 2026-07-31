चूहे ने उड़ाए 10 लाख के गहने, CCTV में खुला चोरी का हैरान करने वाला राज

Viral Video : सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो और घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कर्नाटक के तुमकुरु जिले से ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक ज्वेलरी दुकान से करीब 10 लाख रुपये के सोने और हीरे जड़े गहने गायब हो गए। शुरुआत में इसे चोरी का मामला माना गया, लेकिन जब CCTV फुटेज खंगाली गई तो जो सच सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, ज्वेलरी दुकान के काउंटर पर रखे महंगे हार, अंगूठियां और चेन अचानक गायब हो गए थे। दुकान मालिक और कर्मचारियों ने चोरी का पता लगाने के लिए वहां लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। फुटेज में सामने आया कि देर रात एक चूहा दुकान के अंदर पहुंचा और उसने गहनों के एक सेट को अपने मुंह से पकड़कर धीरे-धीरे घसीटना शुरू कर दिया।

अजीबोगरीब चोरी का खुलासा

वीडियो में चूहा गहनों को खींचते हुए दुकान के एक कोने तक ले जाता दिखाई दिया, जहां उसने उन्हें अपने बिल के अंदर छिपा दिया। CCTV से इस अजीबोगरीब चोरी का खुलासा होने के बाद कर्मचारियों ने उस जगह की तलाश की, जहां चूहे का बिल था।

इसके बाद कर्मचारियों ने सावधानी से बिल के आसपास की जगह को खोदा। काफी मेहनत के बाद उन्हें चूहे के ठिकाने से गायब हुए सभी सोने और हीरे के गहने मिल गए। बरामद किए गए गहनों की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है।

Bizarre near Bengaluru: A rat stole ₹10 lakh diamond-studded gold jewellery from a Tumakuru store! CCTV showed it dragging rings & chains into its burrow.



Staff dug it up & recovered everything. Case closed with a squeak. pic.twitter.com/5n2o4y5kEv — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 30, 2026

शायद चूहा भी गहनों का शौकीन

इस घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस अनोखी चोरी को देखकर हैरान हैं और तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग चूहे को “सबसे महंगा चोर” बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि शायद चूहा भी गहनों का शौकीन निकला।

फिलहाल यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों को यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि एक छोटे से चूहे ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया।

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