Nandigram Express Viral Video : नंदीग्राम एक्सप्रेस के 1AC कोच में एक कपल द्वारा कराई गई खास सजावट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे ने कार्रवाई की है. ये मामला 6 जुलाई 2026 का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, गाड़ी संख्या 11002 नंदीग्राम एक्सप्रेस में एक कपल ने अपने 1AC कोच के केबिन कूप को ‘सुहागरात’ की तरह सजाने के लिए अपनी ओर से एक प्राइवेट डेकोरेटर बुलाया था.

जब रेलवे ने AC कोच के केबिन की सजावट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा, तो उसने तुरंत कार्रवाई की. रेलवे ने इस मामले में संबंधित स्टाफ के खिलाफ भी कदम उठाया और डेकोरेटर पर भी कार्रवाई की गई.

रेलवे ने अनधिकृत एंट्री को माना गंभीर चूक

रेलवे के अनुसार, जालना स्टेशन पर डेकोरेटर का ट्रेन में प्रवेश अनधिकृत था. रेलवे ने इसे गंभीर चूक मानते हुए संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही मामले की विस्तृत विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

रेलवे का कहना है कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

डेकोरेटर के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला

रेलवे ने डेकोरेटर के बिना टिकट यात्रा करने और अनधिकृत रूप से ट्रेन में प्रवेश करने को नियमों का उल्लंघन माना है. इसके तहत रेलवे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

रेलवे ने अपने X पोस्ट में संबंधित स्टाफ को सस्पेंड करने की जानकारी दी थी. हालांकि, सोशल मीडिया पर कई लोग इसे टिकट चेकर (TC) से जोड़कर देख रहे हैं.

A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram Express on 6th July, 2026 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.



The decorator's entry into the coach at Jalna station was unauthorized and is viewed as a serious lapse. The concerned staff… — South Central Railway (@SCRailwayIndia) July 8, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रिया

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने रेलवे की कार्रवाई को लेकर अपनी राय रखी. कुछ यूजर्स ने रेलवे के कदम को सही बताया, जबकि कुछ लोगों ने सवाल उठाए.

कई यूजर्स का कहना है कि सिर्फ डेकोरेटर और स्टाफ ही नहीं, बल्कि कपल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने ट्रेन को सार्वजनिक संपत्ति बताते हुए इस तरह की सजावट को गलत बताया.

Honeymoon coach on Indian Railways. Ticket checker suspended.



South Central Zone



A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram express on 6/7/26 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.



The decorator's entry into the coach was… pic.twitter.com/1ati4A13G4 — Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) July 8, 2026

कुछ यूजर्स ने यह सवाल भी उठाया कि रेलवे अनधिकृत वेंडर्स के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करता, जो अलग-अलग कोचों में जाकर सामान बेचते हैं.

अनुमति लेकर डेकोरेशन कराने पर नहीं होगी कार्रवाई

रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर यात्री अनुमति लेकर नियमों का पालन करते हुए डेकोरेशन करवाते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती. वहीं सजावट करने वाले व्यक्ति के पास भी टिकट होना जरूरी है.

इस मामले में वीडियो पोस्ट करने वाले राहत रूम डेकोरेशन ने फिलहाल वीडियो हटा दिया है.

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