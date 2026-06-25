वायरल

तेजस एक्सप्रेस में खाने को लेकर विवाद, वेज बिरयानी में मरी मक्खी मिलने का यात्री ने किया दावा

Ajay Yadav25 June 2026 - 1:36 PM
1 minute read
Railway Food Controversy :
तेजस एक्सप्रेस में खाने को लेकर विवाद, वेज बिरयानी में मरी मक्खी मिलने का यात्री ने किया दावा

Railway Food Controversy : ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें प्रीमियम ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में परोसे गए खाने को लेकर यात्री ने शिकायत की है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में यात्री ने दावा किया है कि उसे मिले वेज बिरयानी कॉम्बो मील में मरी हुई मक्खी मिली.

यात्री ने खाने की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए आईआरसीटीसी और रेल मंत्री को टैग किया. इसके बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया और लोग रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने लगे.

यात्री ने पोस्ट के जरिए जाहिर की नाराजगी

बताया जा रहा है कि यह मामला अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 82902) का है. यात्रा के दौरान जब यात्री ने अपना खाना खोला तो उसमें उसे मक्खी दिखाई दी. यात्री ने पोस्ट के जरिए नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रीमियम ट्रेन में किराया देने के बाद भी इस तरह की लापरवाही परेशान करने वाली है.

कैटरिंग मैनेजर ने जताया खेद

मामला सामने आने के बाद ट्रेन कैप्टन और ऑन-बोर्ड कैटरिंग मैनेजर यात्री के पास पहुंचे, उन्होंने घटना पर खेद जताया और दूसरा खाना उपलब्ध कराने की बात कही, हालांकि यात्री ने दोबारा खाना लेने से इनकार कर दिया.

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रेलवे की फूड सर्विस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. कई यूजर्स ने खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए.

ये भी पढ़ें- WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 June 2026 - 1:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of “तुस्सी ना जाओ…” वायरल मैसेज ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, Chat Viral

“तुस्सी ना जाओ…” वायरल मैसेज ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, Chat Viral

23 June 2026 - 4:57 PM
Photo of “2 पैसे ज्यादा और शनिवार-रविवार छुट्टी”, कर्मचारी का इस्तीफा हुआ वायरल

“2 पैसे ज्यादा और शनिवार-रविवार छुट्टी”, कर्मचारी का इस्तीफा हुआ वायरल

21 June 2026 - 7:54 PM
Photo of दुबई में गंदगी-ट्रैफिक नहीं, इस डर से रहते हैं लोग! भारतीय महिला का वायरल दावा

दुबई में गंदगी-ट्रैफिक नहीं, इस डर से रहते हैं लोग! भारतीय महिला का वायरल दावा

20 June 2026 - 7:47 PM
Photo of कोई शेख 15 करोड़ दे तो उसके साथ सो जाऊं वाले बयान से मुश्किल में Apoorva Makhija, इस शख़्स ने पुलिस कमिश्नर से की कंप्लेन

कोई शेख 15 करोड़ दे तो उसके साथ सो जाऊं वाले बयान से मुश्किल में Apoorva Makhija, इस शख़्स ने पुलिस कमिश्नर से की कंप्लेन

19 June 2026 - 8:21 PM
Photo of डिलीवरी बॉय चोरी करते CCTV में कैद, डिलीवरी कंपनी ने वायरल वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

डिलीवरी बॉय चोरी करते CCTV में कैद, डिलीवरी कंपनी ने वायरल वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

19 June 2026 - 7:51 PM
Photo of न ठाठ-बाठ, न VIP ट्रीटमेंट… गंगा किनारे चादर तानकर सोए सुनील ग्रोवर, सादगी ने जीता दिल

न ठाठ-बाठ, न VIP ट्रीटमेंट… गंगा किनारे चादर तानकर सोए सुनील ग्रोवर, सादगी ने जीता दिल

19 June 2026 - 2:43 PM
Photo of मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भाषा को लेकर बवाल, कर्मचारी और यात्री की बहस का वीडियो वायरल

मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भाषा को लेकर बवाल, कर्मचारी और यात्री की बहस का वीडियो वायरल

18 June 2026 - 8:19 PM
Photo of सैल्यूट नहीं किया तो पुलिसकर्मियों को धमकाने लगा फर्जी IPS, 40 रुपये की चाय ने खोल दी पोल

सैल्यूट नहीं किया तो पुलिसकर्मियों को धमकाने लगा फर्जी IPS, 40 रुपये की चाय ने खोल दी पोल

16 June 2026 - 2:50 PM
Photo of जयपुर में CJP प्रदर्शन के दौरान हंगामा, संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने मारा थप्पड़

जयपुर में CJP प्रदर्शन के दौरान हंगामा, संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने मारा थप्पड़

15 June 2026 - 7:00 PM
Photo of पेन बेच रही बुजुर्ग महिला से मिला अमेरिकी ट्रैवलर, वीडियो देख भावुक हुए लोग

पेन बेच रही बुजुर्ग महिला से मिला अमेरिकी ट्रैवलर, वीडियो देख भावुक हुए लोग

13 June 2026 - 7:57 PM
Back to top button