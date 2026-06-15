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जयपुर में CJP प्रदर्शन के दौरान हंगामा, संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने मारा थप्पड़

Shanti Kumari15 June 2026 - 7:00 PM
2 minutes read
CJP Protest in Jaipur

Rajasthan News : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जयपुर में आयोजित एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान अचानक तनावपूर्ण स्थिति बन गई। शहीद स्मारक पर चल रहे प्रदर्शन के बीच एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी फैल गई।

पुलिस ने हालात पर काबू पाया, दो युवक हिरासत में

घटना के बाद प्रदर्शन स्थल पर माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।

NEET पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन

यह प्रदर्शन NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बेरोजगारी और छात्र-युवा से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई।

शिक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे अब केवल परीक्षा अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

पुलिस की अनुमति के साथ हुआ था आयोजन

अभिजीत दीपके रविवार देर रात जयपुर पहुंचे थे। प्रशासन ने प्रदर्शन के लिए सशर्त अनुमति दी थी, जिसमें अधिकतम 800 लोगों की सीमा तय की गई थी। साथ ही आयोजकों को कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बाधित न करने के निर्देश दिए गए थे।

सोशल मीडिया से शुरू हुई CJP की कहानी

अभिजीत दीपके ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी। उनके अनुसार, एक न्यायिक टिप्पणी के बाद “कॉकरोच” शब्द चर्चा में आया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पार्टी बनाने की घोषणा की। उनका दावा है कि उस समय हजारों लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया।

देश के कई शहरों में पहले भी हुए हैं प्रदर्शन

CJP की ओर से इससे पहले दिल्ली (जंतर-मंतर), पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन किए जा चुके हैं। संगठन का कहना है कि उनका अभियान शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें – दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी और बादलों ने बढ़ाई ठंडक

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Shanti Kumari15 June 2026 - 7:00 PM
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