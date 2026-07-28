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बालोतरा में दर्दनाक हादसा, दो मासूम बच्चों के साथ टांके में कूदकर महिला ने दी जान

Karan Panchal28 July 2026 - 5:39 PM
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Rajasthan News
बालोतरा में दर्दनाक हादसा, दो मासूम बच्चों के साथ टांके में कूदकर महिला ने दी जान

Rajasthan News : राजस्थान के बालोतरा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पचपदरा थाना क्षेत्र के दुदवा गांव में एक महिला ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने तीनों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है।

मृतकों की पहचान मुली देवी (25) पत्नी हनुमान प्रजापत, उसके दो वर्षीय बेटे रविंद्र और दो माह के बेटे नारायण के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, घटना 28 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है।

टांके के पास दिखाई दी चप्पल

पचपदरा थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर अमराराम ने बताया कि महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के पास बने टांके में चली गई। सुबह करीब 5 बजे जब परिवार के लोग उठे तो महिला और बच्चे घर पर नहीं मिले। काफी तलाश करने के बाद टांके के पास उनकी चप्पल दिखाई दी, जिससे अनहोनी की आशंका हुई।

तैराकों की मदद से निकाले शव

इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय तैराकों की मदद से टांके से महिला और दोनों बच्चों के शव बाहर निकाले और उन्हें बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया।

करीब चार साल पहले हुई थी शादी

पुलिस के मुताबिक, मुली देवी की शादी करीब चार साल पहले हनुमानाराम प्रजापत से हुई थी। परिवार मजदूरी करके अपना गुजर-बसर करता था। दंपती के दो बच्चे थे, जिनमें बड़ा बेटा रविंद्र दो साल का और छोटा बेटा नारायण महज दो महीने का था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी महिला के मायके पक्ष को दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे और शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

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Karan Panchal28 July 2026 - 5:39 PM
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