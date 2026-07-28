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गैंगस्टरों पर वार का 188वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 476 स्थानों पर छापेमारी; 260 गिरफ्तार

Shanti Kumari28 July 2026 - 12:37 PM
1 minute read
DGP Gaurav Yadav

Punjab News : राज्य में चल रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 188वें दिन पंजाब पुलिस ने सोमवार को पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने गए और मैप किए गए 476 स्थानों पर छापेमारी की।

पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया अभियान

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाई कर रही हैं।

476 ठिकानों पर कार्रवाई, 260 गिरफ्तार

188वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 260 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियां 53,508 हो गई हैं।

225 लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई

इसके अलावा 225 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 1 भगोड़े अपराधी को भी गिरफ्तार किया है।

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन से गुप्त सूचना देने की अपील

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

नशे के खिलाफ अभियान में 66 तस्कर गिरफ्तार

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशे के विरुद्ध अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरूद्ध” को 513वें दिन भी जारी रखते हुए आज 66 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 11 किलोग्राम भुक्की, 505 नशीली गोलियां और 5 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसके साथ ही, केवल 513 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 74,679 हो गई है।

नशा मुक्ति और पुनर्वास के लिए लोगों को किया प्रेरित

नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने सोमवार को सात व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया।

ये भी पढ़ें – सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मान सरकार ने बढ़ाया ठेका कर्मियों का मानदेय

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Shanti Kumari28 July 2026 - 12:37 PM
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