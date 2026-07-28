Punjab

World Hepatitis Day : PILBS मोहाली ने आयोजित किया विशेष लिवर हेल्थ कैंप, प्रमुख जांचें मात्र 1000 रूपए में उपलब्ध

Karan Panchal28 July 2026 - 11:42 AM
1 minute read
World Hepatitis Day
World Hepatitis Day : PILBS मोहाली ओर से आयोजित विशेष लिवर हेल्थ कैंप, प्रमुख जांचें मात्र 1000 रूपए में उपलब्ध

World Hepatitis Day : विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर लिवर की देखभाल के लिए राज्य की प्रमुख सुपर स्पेशियलिटी संस्था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलेरी साइंसेज़ (पी.आई.एल.बी.एस.), मोहाली द्वारा 28 जुलाई, 2026 (मंगलवार) को प्रातः 9 बजे से संस्थान के ओपीडी परिसर में एक व्यापक लिवर हेल्थ कैंप आयोजित किया जाएगा।

इस वर्ष की वैश्विक थीम “लेट्स ब्रेक इट डाउन” को ध्यान में रखते हुए इस कैंप का उद्देश्य आम जनता के लिए लिवर संबंधी आधुनिक जांच सुविधाओं को सुलभ और किफायती बनाना है।

परामर्श सहित प्रमुख लिवर जांचें

पी.आई.एल.बी.एस. के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस विशेष पहल के तहत विशेषज्ञ हेपेटोलॉजिस्ट के परामर्श सहित प्रमुख लिवर जांचें—जिनमें फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी), रीनल फंक्शन टेस्ट (आरएफटी), यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी तथा हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की स्क्रीनिंग शामिल हैं- मात्र ₹1000 में उपलब्ध कराई जाएंगी।

सेहत को प्राथमिकता देने का आग्रह

डॉ. वीरेंद्र सिंह ने आम लोगों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए प्रदेशभर के नागरिकों से कैंप में पहुंचकर अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “यह कैंप केवल लिवर रोग से पीड़ित मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका लिवर पूरी तरह स्वस्थ है।

समय-समय पर जांच कराना आवश्यक

उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि रोग की समय रहते पहचान और नियमित जांच लिवर की गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में किसी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते, उनके लिए भी समय-समय पर जांच कराना आवश्यक है।

ये भी पढ़ें- UGC NET Answer Key में देरी की वजह पेपर लीक विवाद? लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 July 2026 - 11:42 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मान सरकार ने बढ़ाया ठेका कर्मियों का मानदेय

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मान सरकार ने बढ़ाया ठेका कर्मियों का मानदेय

28 July 2026 - 11:49 AM
Photo of अगली वर्धमान-आईची स्टील यूनिट 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी: CM मान

अगली वर्धमान-आईची स्टील यूनिट 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी: CM मान

28 July 2026 - 8:54 AM
Photo of पंजाब में 6 महीनों में 14 हजार से ज्यादा मरीजों को मिला सांस संबंधी बीमारियों का कैशलेस इलाज

पंजाब में 6 महीनों में 14 हजार से ज्यादा मरीजों को मिला सांस संबंधी बीमारियों का कैशलेस इलाज

27 July 2026 - 8:05 PM
Photo of तरलोचन सिंह को आज डॉ. रतन सिंह जग्गी स्मृति पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

तरलोचन सिंह को आज डॉ. रतन सिंह जग्गी स्मृति पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

27 July 2026 - 12:35 PM
Photo of बेटियों के विवाह के लिए मान सरकार की बड़ी पहल, ‘आशीर्वाद योजना’ के तहत ₹28.01 करोड़ जारी

बेटियों के विवाह के लिए मान सरकार की बड़ी पहल, ‘आशीर्वाद योजना’ के तहत ₹28.01 करोड़ जारी

27 July 2026 - 12:16 PM
Photo of CM भगवंत मान ने 527 वीर जवानों को किया नमन, शहीद परिवारों के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

CM भगवंत मान ने 527 वीर जवानों को किया नमन, शहीद परिवारों के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

27 July 2026 - 10:35 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 187वां दिन: पंजाब पुलिस ने 532 स्थानों पर छापेमारी कर 353 लोगों को गिरफ्तार किया

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 187वां दिन: पंजाब पुलिस ने 532 स्थानों पर छापेमारी कर 353 लोगों को गिरफ्तार किया

27 July 2026 - 10:06 AM
Photo of पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जालंधर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव IED के साथ गिरफ्तार

पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जालंधर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव IED के साथ गिरफ्तार

27 July 2026 - 9:44 AM
Photo of सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, नकल की कोशिश करने वालों को भी पहले ही पकड़ लिया गया

सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, नकल की कोशिश करने वालों को भी पहले ही पकड़ लिया गया

26 July 2026 - 7:03 PM
Photo of Operations Nomad Hunt : पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, इंडोनेशिया से भगोड़े गैंगस्टर की हुई वापसी

Operations Nomad Hunt : पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, इंडोनेशिया से भगोड़े गैंगस्टर की हुई वापसी

26 July 2026 - 1:11 PM
Back to top button