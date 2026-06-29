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राजस्थान के आमेर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत

Ajay Yadav29 June 2026 - 2:55 PM
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Rajasthan News :
राजस्थान के आमेर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत

Rajasthan News : राजस्थान के आमेर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. तालामोड़ के पास स्थित अरावली पैलेस होटल परिसर में निर्माण कार्य के दौरान अचानक एक निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिर गई. दीवार गिरने से मलबे के नीचे करीब आधा दर्जन मजदूर दब गए.

हादसे में मलबे में दबने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष मजदूर शामिल हैं.

पूरे इलाके में चिंता का माहौल

दीवार गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद लोगों की मदद से मलबा हटाकर दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया.

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. निर्माणाधीन दीवार गिरने से हुए इस हादसे ने पूरे इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया.

ये भी पढ़ें- फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

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Ajay Yadav29 June 2026 - 2:55 PM
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