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EV बैटरी पर बड़ा खुलासा, रिसर्च में सामने आया गर्मी और ठंड का असर

Karan Panchal7 June 2026 - 4:25 PM
2 minutes read
EV Battery Degradation
EV बैटरी पर बड़ा खुलासा, रिसर्च में सामने आया गर्मी और ठंड का असर

EV Battery Degradation : इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वाले उपभोक्ताओं के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि उनकी कार की बैटरी कितने वर्षों तक टिकेगी और अलग-अलग मौसम इसका कितना असर डालते हैं। खासकर यह चर्चा रहती है कि गर्मी या सर्दी में से कौन सा मौसम ईवी बैटरी के लिए ज्यादा नुकसानदायक है।

ठंडे और समुद्री जलवायु वाले क्षेत्र

इसी विषय पर इलेक्ट्रिक वाहनों के डेटा एनालिसिस करने वाली संस्था रिकरेंट (Recurrent) ने टेस्ला कारों पर आधारित एक अध्ययन किया है। इस रिसर्च में पाया गया कि ठंडे और समुद्री जलवायु वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली टेस्ला गाड़ियों की बैटरी लाइफ, अत्यधिक गर्म इलाकों की तुलना में बेहतर बनी रहती है।

क्षमता का लगभग 90 प्रतिशत प्रदर्शन

रिसर्च में ‘रेंज स्कोर’ को एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में लिया गया, जो यह बताता है कि नई कार की तुलना में मौजूदा समय में बैटरी कितनी प्रतिशत क्षमता दे रही है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन का रेंज स्कोर 90 है तो इसका मतलब है कि वह अपनी शुरुआती क्षमता का लगभग 90 प्रतिशत प्रदर्शन कर रही है।

टेस्ला का बैटरी थर्मल सिस्टम उन्नत

अध्ययन में जलवायु को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें आर्द्र और शुष्क गर्मी को एक समूह में रखा गया, जबकि ठंडे, अत्यधिक ठंडे और समुद्री क्षेत्रों को दूसरे समूह में शामिल किया गया। टेस्ला को इस अध्ययन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी बाजार में व्यापक मौजूदगी है, जिससे पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो सका। इसके अलावा टेस्ला का बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी अत्यधिक उन्नत माना जाता है, जो तापमान के अनुसार बैटरी को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है, चाहे वाहन चार्जिंग पर हो या पार्क किया गया हो।

बैटरी के भीतर की रासायनिक प्रक्रियाएं

रिपोर्ट के अनुसार समय के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी क्षमता में स्वाभाविक रूप से गिरावट आती है, लेकिन अत्यधिक गर्मी इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो बैटरी के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं, जिससे दीर्घकालिक नुकसान की संभावना बढ़ जाती है।

सही देखभाल और चार्जिंग आदतें

वहीं, सर्द मौसम में इलेक्ट्रिक कारों की रेंज अस्थायी रूप से कम हो सकती है क्योंकि बैटरी ऊर्जा का एक हिस्सा केबिन और सिस्टम को गर्म रखने में खर्च हो जाता है, लेकिन इससे बैटरी को स्थायी नुकसान नहीं होता। तापमान सामान्य होने पर वाहन की क्षमता भी सामान्य स्तर पर लौट आती है। अध्ययन में यह भी देखा गया कि कई गर्म क्षेत्रों में उपयोग की जा रही ईवी बैटरियां भी अच्छी स्थिति में थीं, जिसका कारण उपयोगकर्ताओं द्वारा सही देखभाल और चार्जिंग आदतें थीं।

बैटरी को लगभग 50 प्रतिशत चार्ज पर रखना

ईवी बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि तेज धूप में वाहन को छाया या गैराज में पार्क करना, लंबे समय तक पार्किंग के दौरान बैटरी को लगभग 50 प्रतिशत चार्ज पर रखना, और यदि संभव हो तो LFP (Lithium Iron Phosphate) बैटरी वाली गाड़ी का चयन करना, क्योंकि यह गर्मी को बेहतर तरीके से सहन करती हैं। इसके अलावा, यदि वाहन में स्मार्ट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हो तो उसे चार्जर से कनेक्टेड अवस्था में रखना भी बैटरी सुरक्षा के लिए लाभकारी माना जाता है।

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Karan Panchal7 June 2026 - 4:25 PM
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