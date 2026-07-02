Delhi NCRमौसम

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत

Shanti Kumari2 July 2026 - 9:14 AM
2 minutes read
Delhi-NCR Weather

Delhi-NCR Weather : गुरुवार सुबह दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली। राजधानी के जंतर-मंतर समेत कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई, जबकि इससे पहले तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। मौसम के इस बदलाव से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से काफी राहत महसूस हुई।

बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार देर रात मंडी हाउस सहित राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसके चलते पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में करीब 5.7 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। बुधवार को दिनभर बादलों का डेरा रहा और बीच-बीच में धूप निकलती रही। सफदरजंग वेधशाला में 0.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, अधिकतम आर्द्रता 83 प्रतिशत और न्यूनतम 48 प्रतिशत दर्ज की गई।

अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा सक्रिय

भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 7 जुलाई के बीच दिल्ली के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर-पश्चिम भारत की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 2 जुलाई की देर रात या 3 जुलाई की सुबह से दिखाई देना शुरू हो सकता है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और मौसम के सुहावना बने रहने की संभावना है।

यलो अलर्ट जारी, गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

मौसम विभाग ने 2, 3 और 4 जुलाई के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। इन दिनों अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है।

जल्द दिल्ली पहुंचेगा मानसून

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों के भीतर मानसून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में दस्तक दे सकता है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हालांकि इस बार मानसून अपने सामान्य समय से कुछ देर से आगे बढ़ा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में इसकी भरपाई हो जाएगी।

ये भी पढ़ें – ओवैसी का बड़ा बयान: राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो एनकाउंटर होता, वक्फ घोटालों पर उठाए सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari2 July 2026 - 9:14 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 891 दिन हो गए, लेकिन अमित शाह रामलला के दर्शन करने नहीं गए, क्यों?- केजरीवाल

श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 891 दिन हो गए, लेकिन अमित शाह रामलला के दर्शन करने नहीं गए, क्यों?- केजरीवाल

1 July 2026 - 7:13 PM
Photo of दिल्ली में 18 करोड़ का बड़ा प्रॉपर्टी घोटाला, विधवा महिला के फ्लैट से हुआ बड़ा खेल

दिल्ली में 18 करोड़ का बड़ा प्रॉपर्टी घोटाला, विधवा महिला के फ्लैट से हुआ बड़ा खेल

1 July 2026 - 4:39 PM
Photo of बारिश का बड़ा खेल शुरू! कहीं राहत तो कहीं आफत… मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, कई राज्यों में अलर्ट जारी

बारिश का बड़ा खेल शुरू! कहीं राहत तो कहीं आफत… मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, कई राज्यों में अलर्ट जारी

1 July 2026 - 8:06 AM
Photo of मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार बेशर्मी से चंदा चोरों के साथ खड़ी है- केजरीवाल

मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार बेशर्मी से चंदा चोरों के साथ खड़ी है- केजरीवाल

29 June 2026 - 6:44 PM
Photo of दिल्ली-यूपी और बिहार में आज होगी बारिश या नहीं? IMD ने जारी किया अपडेट

दिल्ली-यूपी और बिहार में आज होगी बारिश या नहीं? IMD ने जारी किया अपडेट

29 June 2026 - 7:26 AM
Photo of फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

28 June 2026 - 7:23 PM
Photo of सिर्फ जलेबी पहले न देने पर कर दी हत्या, 12 साल बाद दोषी को उम्रकैद

सिर्फ जलेबी पहले न देने पर कर दी हत्या, 12 साल बाद दोषी को उम्रकैद

28 June 2026 - 12:47 PM
Photo of IMD का बड़ा अलर्ट, 19 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का खतरा, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम

IMD का बड़ा अलर्ट, 19 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का खतरा, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम

28 June 2026 - 9:44 AM
Photo of दिल्ली-NCR में मानसून की दस्तक, गर्मी से राहत के आसार, बारिश की संभावना

दिल्ली-NCR में मानसून की दस्तक, गर्मी से राहत के आसार, बारिश की संभावना

28 June 2026 - 7:38 AM
Photo of मुंडका फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक बना मौत का जाल, 3 मजदूरों की मौत, एक को बचाने उतरे थे दो

मुंडका फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक बना मौत का जाल, 3 मजदूरों की मौत, एक को बचाने उतरे थे दो

27 June 2026 - 6:11 PM
Back to top button