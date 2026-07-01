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‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत 40 लाख से अधिक महिलाएं हुईं पंजीकृत, पहली जुलाई से मिलेगा लाभ- सीएम मान

Karan Panchal1 July 2026 - 1:14 PM
4 minutes read
Punjab News
'मावां-धीयां सत्कार योजना' के तहत 40 लाख से अधिक महिलाएं हुईं पंजीकृत, पहली जुलाई से मिलेगा लाभ- सीएम मान

Punjab News : बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज धूरी में 54.76 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रोड ओवर ब्रिज की आधारशिला रखी, जो ट्रैफिक जाम की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करेगा, क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा और इलाके के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देगा।

बिजली की मांग के सफल प्रबंधन की समीक्षा

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पहली जुलाई से धूरी से ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में बिजली की सर्वोच्च मांग के सफल प्रबंधन की समीक्षा की, धूरी और संगरूर में किए गए प्रमुख विकास कार्यों का उल्लेख किया और दोहराया कि श्री अकाल तख्त साहिब उनके और उनके परिवार के लिए सर्वोच्च हैं।

आधुनिक टू-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण

आधारशिला रखने के बाद जन सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “धूरी सब-डिवीजन में राजपुरा-बठिंडा रेलवे लाइन पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 62-ए के साथ स्थित शेरों डिस्ट्रिब्यूटरी (सूए) के ऊपर फुटपाथ सहित एक आधुनिक टू-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (पी.आई.डी.बी.) के फंड से इस परियोजना को 54.76 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जा रहा है।”

परियोजना के कार्य के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “रेलवे, वन विभाग, बी.एस.एन.एल., पी.एस.पी.सी.एल. और अन्य संबंधित विभागों से सभी आवश्यक एन.ओ.सी. और अनुमतियां पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। हम इस परियोजना को 18 महीनों के भीतर, अर्थात अक्टूबर 2027 तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सामाजिक और आर्थिक विकास को गति

इस परियोजना के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह रोड ओवर ब्रिज धूरी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या से बड़ी राहत प्रदान करेगा। यह क्षेत्र के परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा उसके सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ सुरक्षित, निर्बाध और तेज आवागमन सुनिश्चित करेगा।

इसे विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज धूरी विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है क्योंकि यहां के निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग आखिरकार पूरी हो गई है।

पुल इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना

संतुलित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब सरकार ने इस परियोजना के लिए पूरी फंडिंग अपने संसाधनों से की है ताकि निचली रेलवे क्रॉसिंग खुली रहे, जिससे स्थानीय कारोबार सुरक्षित रहेंगे और शहर दो हिस्सों में विभाजित नहीं होगा। लोगों की सुविधा के लिए एक चलती नहर और रेलवे लाइन के ऊपर बनाया जा रहा यह पुल इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है।

धूरी में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया

धूरी में किए गए अन्य विकास कार्यों की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों को गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए धूरी में पहले ही एक आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया जा चुका है। हमने स्थानीय सूए को भी ढक दिया है, जिसे अब लोगों के एकत्र होने के लिए एक शानदार सामुदायिक स्थल में बदल दिया गया है।”

ओलंपिक स्तर के विश्वस्तरीय स्विमिंग पूल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर परिषद चुनावों में 21 में से 19 पार्षद जिताकर शानदार जीत दिलाने के लिए धूरी के निवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, “नगर परिषद के नए प्रधान की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। दिन के दौरान हुए पहले कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैंने भविष्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए संगरूर के वार हीरोज स्टेडियम में ओलंपिक स्तर के विश्वस्तरीय स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है।

डॉक्यूमेंट्री वाहनों को दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “आज मैंने संगरूर से 50 एल.ई.डी. डॉक्यूमेंट्री वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वाहन श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए पंजाब के सभी 13,000 गांवों का दौरा करेंगे।

महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह

महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कल पहली जुलाई से ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ की शुरुआत धूरी से ही होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी और जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इसके लिए पात्र होंगी।”

योजना के तहत 9,300 करोड़ रुपये आवंटित

योजना का विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने बजट में इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 40 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही पंजीकृत हो चुकी हैं और लाभ पहली जुलाई से ही लागू होगा, भले ही पंजीकरण कार्ड बाद में प्राप्त हों।”

बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया

राज्य में बिजली की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब का पावर ग्रिड सुचारु रूप से कार्य कर रहा है और 17,000 मेगावाट से अधिक की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।”

धान की रोपाई पूरी होने के करीब

धान की रोपाई के मौसम पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सभी थर्मल प्लांट पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं, नहरें 106 प्रतिशत क्षमता से चल रही हैं और पूरे राज्य में धान की रोपाई का कार्य लगभग पूरा होने के करीब है।

प्रत्येक आदेश का किया जाएगा सम्मान

पंथक संस्थाओं में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “श्री अकाल तख्त साहिब मेरे और मेरे परिवार के लिए सर्वोच्च हैं। इस पवित्र संस्था द्वारा जारी प्रत्येक आदेश का पूरा सम्मान किया जाएगा और इस मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी।

ये भी पढ़ें- पंजाब में खेल क्रांति! एशियन, विश्व और ओलंपिक चैंपियनों की नर्सरी बनकर उभरेगा संगरूर- सीएम मान

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