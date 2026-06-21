राष्ट्रीयशिक्षा

CBSE Result 2026 : मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे? CBSE जल्द जारी करेगा री-इवैल्यूएशन का परिणाम

Karan Panchal21 June 2026 - 6:54 PM
1 minute read
CBSE 12th Result 2026
CBSE Result 2026 : मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे? CBSE जल्द जारी करेगा री-इवैल्यूएशन का परिणाम

CBSE 12th Result 2026 : CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन और अंक सत्यापन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और संशोधित परिणाम जल्द जारी किए जा सकते हैं। जिन छात्रों ने अपने अंकों की दोबारा जांच या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था, वे परिणाम घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना अपडेटेड स्कोर देख सकेंगे।

संशोधित रिजल्ट किए जाएंगे जारी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि री-इवैल्यूएशन से जुड़े सभी मामलों का निपटारा अंतिम चरण में है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी बताया गया है कि अधिकांश छात्रों के परिणाम पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अब शेष आवेदनों पर कार्रवाई पूरी होने के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किए जाएंगे।

प्रिंट सुरक्षित रखने की दी सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से अपना परिणाम देख सकेंगे। ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करने और उसका प्रिंट सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि री-इवैल्यूएशन के बाद केवल अंक बढ़ना ही जरूरी नहीं है। यदि दोबारा जांच में अंक कम पाए जाते हैं तो संशोधित अंक ही अंतिम माने जाएंगे और नई मार्कशीट उसी के आधार पर जारी होगी।

नियमों के तहत शुल्क वापसी का प्रावधान

इस बार बोर्ड ने सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया की फीस में भी राहत दी है। साथ ही, यदि किसी छात्र के अंकों में सुधार होता है तो निर्धारित नियमों के तहत शुल्क वापसी का प्रावधान भी रखा गया है।

गौरतलब है कि इस वर्ष CBSE कक्षा 12 का परिणाम मई में घोषित किया गया था। परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कुछ छात्रों और अभिभावकों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं, जिसके बाद बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन का अवसर उपलब्ध कराया था।

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव, 7 की मौत, 65 घायल, NDRF टीम मौके पर जुटी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 June 2026 - 6:54 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of तमिलनाडु में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव, 7 की मौत, 65 घायल, NDRF टीम मौके पर जुटी

तमिलनाडु में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव, 7 की मौत, 65 घायल, NDRF टीम मौके पर जुटी

21 June 2026 - 5:27 PM
Photo of मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून

मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून

21 June 2026 - 3:11 PM
Photo of जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ CJP का प्रदर्शन जारी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज

जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ CJP का प्रदर्शन जारी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज

21 June 2026 - 2:48 PM
Photo of PoK Protest : PoK में आर्मी ड्रग माफिया का गिरोह, ISI की कश्मीरियों को तबाह करने की साजिश, कश्मीरी नेता ने किया बड़ा खुलासा

PoK Protest : PoK में आर्मी ड्रग माफिया का गिरोह, ISI की कश्मीरियों को तबाह करने की साजिश, कश्मीरी नेता ने किया बड़ा खुलासा

21 June 2026 - 2:10 PM
Photo of विद्यार्थियों को बेहतर विश्वविद्यालयों, मजबूत बुनियादी ढांचे और शिक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता- सीएम मान

विद्यार्थियों को बेहतर विश्वविद्यालयों, मजबूत बुनियादी ढांचे और शिक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता- सीएम मान

21 June 2026 - 11:22 AM
Photo of पेपर लीक विवाद के बाद कड़ी सुरक्षा, CISF की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचे प्रश्नपत्र

पेपर लीक विवाद के बाद कड़ी सुरक्षा, CISF की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचे प्रश्नपत्र

21 June 2026 - 9:57 AM
Photo of भारतीयों की मौत का मुद्दा ट्रंप के सामने न उठाने पर मोदी को केजरीवाल ने घेरा, बोले- देश को चाहिए मजबूत प्रधानमंत्री

भारतीयों की मौत का मुद्दा ट्रंप के सामने न उठाने पर मोदी को केजरीवाल ने घेरा, बोले- देश को चाहिए मजबूत प्रधानमंत्री

21 June 2026 - 8:55 AM
Photo of PM मोदी और जेपी नड्डा ने बताया योग का महत्व, स्वस्थ जीवन के लिए अपनाने पर दिया जोर

PM मोदी और जेपी नड्डा ने बताया योग का महत्व, स्वस्थ जीवन के लिए अपनाने पर दिया जोर

21 June 2026 - 7:45 AM
Photo of NEET UG परीक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम, 21 जून से 9 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, डिटेल में पढ़ें

NEET UG परीक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम, 21 जून से 9 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, डिटेल में पढ़ें

20 June 2026 - 4:18 PM
Photo of हथकरघा क्षेत्र के अग्रणी शिल्पकार खेम राज सुंद्रियाल को मिलेगा पद्म श्री सम्मान

हथकरघा क्षेत्र के अग्रणी शिल्पकार खेम राज सुंद्रियाल को मिलेगा पद्म श्री सम्मान

20 June 2026 - 2:24 PM
Back to top button