Uttar Pradeshराज्य

पीएम मोदी को गाली देने के बाद रुचिका सिंह ने मांगी माफी, बोलीं- ‘मैं शर्मिंदा हूं’

Ajay Yadav1 August 2026 - 8:47 AM
2 minutes read
Ruchika Singh :
पीएम मोदी को गाली देने के बाद रुचिका सिंह ने मांगी माफी, बोलीं- 'मैं शर्मिंदा हूं'

Ruchika Singh : दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा में आई रुचिका सिंह ने अब देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. शुक्रवार रात जारी किए गए एक वीडियो में उसने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि भविष्य में वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी.

वीडियो में रुचिका सिंह ने कहा, “मैं अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस गई थी. वहां छात्रों का आंदोलन चल रहा था. कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे. उनके प्रभाव में आकर मैंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. मैं सिर्फ 15 साल की हूं. मैंने जो किया, वह माफी के लायक नहीं था. मैंने बहुत गलत बातें कहीं. यह मेरी पहली और आखिरी गलती होगी. मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं. मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं. कृपया मुझे माफ कर दीजिए.”

वीडियो सामने आने के बाद दर्ज हुई थी FIR

जंतर-मंतर प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस सेक्टर-18 स्थित उसके फ्लैट पर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिली.

इससे पहले रुचिका सिंह की मां ने भी नोएडा के संबंधित थाने में लिखित माफीनामा देकर अपनी बेटी को माफ किए जाने की अपील की थी. बताया जा रहा है कि रुचिका मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है. उसने इसी साल जनवरी में नोएडा में फ्लैट खरीदा था और वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है.

PM मोदी के वीडियो के बाद आया माफीनामा

रुचिका सिंह का माफी वाला वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश के कुछ घंटे बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसे बच्चे गुमराह हैं और उन्हें सजा देने के बजाय सही राह दिखाने की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह बच्चों को माफ करना चाहते हैं और उन्हें अदालतों के चक्कर नहीं कटवाना चाहते.

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 August 2026 - 8:47 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भदोही का नाम ‘संत रविदास नगर’ होने पर मायावती ने किया स्वागत, अन्य जिलों के पुराने नाम बहाल करने की मांग

भदोही का नाम ‘संत रविदास नगर’ होने पर मायावती ने किया स्वागत, अन्य जिलों के पुराने नाम बहाल करने की मांग

31 July 2026 - 1:16 PM
Photo of पंजाब के 56 गांवों को मिलेगा नहरी पानी, शुतराना में सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन

पंजाब के 56 गांवों को मिलेगा नहरी पानी, शुतराना में सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन

31 July 2026 - 11:31 AM
Photo of पंजाब सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की संयुक्त निदेशक शिखा नेहरा 35 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त

पंजाब सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की संयुक्त निदेशक शिखा नेहरा 35 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त

31 July 2026 - 11:00 AM
Photo of भरत तिवारी एनकाउंटर में हथियार डालने के बाद गोली मारने के आरोप में STF जवान गिरफ्तार

भरत तिवारी एनकाउंटर में हथियार डालने के बाद गोली मारने के आरोप में STF जवान गिरफ्तार

31 July 2026 - 10:33 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 191वां दिन: पंजाब पुलिस की 611 स्थानों पर छापेमारी, 310 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 191वां दिन: पंजाब पुलिस की 611 स्थानों पर छापेमारी, 310 गिरफ्तार

31 July 2026 - 9:20 AM
Photo of जब सरकार की कुर्सियां खाली रहने लगीं, तो…’ भदोही का नाम ‘संत रविदास नगर’ करने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज

जब सरकार की कुर्सियां खाली रहने लगीं, तो…’ भदोही का नाम ‘संत रविदास नगर’ करने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज

31 July 2026 - 8:19 AM
Photo of दिल्ली में आज बरसेंगे बादल या निकलेगी धूप? जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

दिल्ली में आज बरसेंगे बादल या निकलेगी धूप? जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

31 July 2026 - 7:41 AM
Photo of अखिलेश यादव को मिला चंद्रशेखर आजाद का साथ, नगीना सांसद ने सपा के सुर में मिलाए सुर

अखिलेश यादव को मिला चंद्रशेखर आजाद का साथ, नगीना सांसद ने सपा के सुर में मिलाए सुर

30 July 2026 - 3:03 PM
Photo of पंजाब सरकार ने मानी मनरेगा/वीबी जी राम जी कर्मचारियों की मांगें, दो महीने की हड़ताल खत्म

पंजाब सरकार ने मानी मनरेगा/वीबी जी राम जी कर्मचारियों की मांगें, दो महीने की हड़ताल खत्म

30 July 2026 - 1:49 PM
Photo of पंजाब में 30.71 करोड़ रुपये की नहरी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

पंजाब में 30.71 करोड़ रुपये की नहरी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

30 July 2026 - 12:13 PM
Back to top button