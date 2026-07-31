धर्म

कहीं चूहों को भोग, तो कहीं भगवान को मदिरा अर्पित, भारत के रहस्यमयी मंदिरों की कहानी

Karan Panchal31 July 2026 - 7:54 PM
2 minutes read
Temples
कहीं चूहों को भोग, तो कहीं भगवान को मदिरा अर्पित, भारत के रहस्यमयी मंदिरों की कहानी

Temples : भारत में आस्था और परंपराओं से जुड़े हजारों मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता, पूजा पद्धति और धार्मिक परंपरा होती है। आमतौर पर मंदिरों में भक्त मिठाई, फल, फूल और नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग और अनोखी चीजें अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है।

करणी माता मंदिर, राजस्थान

राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहां हजारों चूहों को माता का स्वरूप माना जाता है। श्रद्धालु इन चूहों के लिए दूध और अनाज अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मंदिर में मौजूद चूहों को शुभ माना जाता है और इनके दर्शन को भक्त विशेष आशीर्वाद के रूप में देखते हैं।

काल भैरव मंदिर, उज्जैन

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर की पूजा परंपरा भी काफी अलग है। यहां भगवान काल भैरव को मदिरा अर्पित करने की प्राचीन परंपरा है। इस अनोखी पूजा विधि के कारण यह मंदिर देश-विदेश में प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

चीनी माता मंदिर, वाराणसी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित चीनी माता मंदिर में भक्त चीनी अर्पित करते हैं। मान्यता है कि चीनी चढ़ाने से सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना पूरी होती है। इसी विशेष परंपरा के कारण इस मंदिर की पहचान अलग है।

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान

राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भक्त भगवान बालाजी को लड्डू और विशेष अर्जी चढ़ाते हैं। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना से जुड़ी प्रार्थना लिखकर भी अर्पित करते हैं। यह मंदिर अपनी विशेष पूजा पद्धति के लिए देशभर में प्रसिद्ध है।

कामाख्या मंदिर, असम

असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। यहां देवी को लाल वस्त्र, चुनरी और सिंदूर अर्पित करने की परंपरा है। यह मंदिर शक्ति उपासना और तांत्रिक साधना के लिए जाना जाता है।

ज्योतिष विशेषज्ञ नीतिका शर्मा के अनुसार, भारत के अलग-अलग मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली सामग्री वहां के इतिहास, स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी होती है। इसे हर जगह लागू होने वाला नियम नहीं माना जा सकता। भक्तों को हमेशा उसी मंदिर की परंपरा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करनी चाहिए।

क्या हर मंदिर में कोई भी प्रसाद चढ़ाया जा सकता है?

नहीं, हर मंदिर के अपने अलग नियम और परंपराएं होती हैं। किसी एक मंदिर में प्रचलित पूजा सामग्री को दूसरे मंदिर में चढ़ाने से पहले वहां की मान्यताओं और नियमों को समझना जरूरी है। धार्मिक स्थलों की परंपराओं का सम्मान करना ही उचित माना जाता है।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि हिंदी ख़बर किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।

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Karan Panchal31 July 2026 - 7:54 PM
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