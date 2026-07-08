Kanwar Yatra 2026 : सावन के पवित्र महीने में हर साल लाखों शिवभक्त भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा 2026 में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि सही जानकारी और बेहतर तैयारी भी जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी आपकी यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार बना सकती है।

कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से होगी और इसका समापन 11 अगस्त 2026 यानी सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ होगा। इस दौरान उत्तर भारत के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और विशेष दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे।

कांवड़ यात्रा में इन नियमों का करें पालन

कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अनुशासन, संयम और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ अपनी और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।

संयम और मर्यादा बनाए रखें: यात्रा के दौरान मन, वचन और व्यवहार में शांति और अनुशासन रखें।

सात्विक भोजन करें: शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करें और नशे या तामसिक भोजन से दूरी बनाएं।

कांवड़ को जमीन पर न रखें: विश्राम के समय कांवड़ को सुरक्षित स्थान पर ही रखें, जिससे उसकी पवित्रता बनी रहे।

स्वच्छता का ध्यान रखें: नियमित स्नान करें और साफ कपड़े पहनें।

भगवान शिव का स्मरण करते रहें: यात्रा के दौरान ‘हर हर महादेव’ और ‘बम बम भोले’ का जाप करते रहें।

आरामदायक सामान साथ रखें: लंबी पैदल यात्रा को देखते हुए आरामदायक जूते-चप्पल और जरूरी सामान रखें।

पहचान पत्र जरूर रखें: आधार कार्ड या अन्य सरकारी आईडी को सुरक्षित वाटरप्रूफ कवर में रखें।

कांवड़ यात्रा के दौरान इन गलतियों से बचें

कांवड़ यात्रा में छोटी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए श्रद्धालुओं को धार्मिक भावना के साथ सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।

शराब, तंबाकू, गुटखा या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें।

किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद या अभद्र व्यवहार से बचें।

अफवाहों पर ध्यान न दें और शांत व्यवहार बनाए रखें।

अनजान लोगों से भोजन या पानी लेने से बचें, अधिकृत शिविरों का ही उपयोग करें।

प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें।

निर्धारित नियमों के अनुसार ही डीजे और ध्वनि का इस्तेमाल करें।

भीड़ में धक्का-मुक्की न करें और अन्य श्रद्धालुओं का सम्मान करें।

यात्रा मार्ग और धार्मिक स्थलों पर कूड़ा-कचरा न फैलाएं।

भीड़ के हिसाब से बनाएं यात्रा की योजना

अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाना बेहतर रहेगा।

30 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक: इस दौरान भीड़ अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है। पहली बार यात्रा करने वालों के लिए यह समय सुविधाजनक हो सकता है।

7 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक: हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और प्रमुख कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। इस दौरान डाक कांवड़ के कारण रास्तों पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है।

11 अगस्त 2026 (सावन शिवरात्रि): जलाभिषेक का मुख्य दिन होने के कारण सबसे ज्यादा भीड़ रहने की संभावना है। प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी।

कांवड़ यात्रा आस्था और विश्वास की यात्रा है। सही तैयारी, अनुशासन और प्रशासन के नियमों का पालन करके श्रद्धालु इस धार्मिक यात्रा को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं।

Disclaimer : यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।

ये भी पढ़ें– न छाता, न रेनकोट… मां ने लगाया ऐसा दिमाग कि वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप