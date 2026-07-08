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कौशांबी में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पंचर टायर बदल रहे 4 लोगों को ट्रक ने कुचला, सभी की मौत

Ajay Yadav8 July 2026 - 10:46 AM
2 minutes read
Kaushambi Road Accident
कौशांबी में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पंचर टायर बदल रहे 4 लोगों को ट्रक ने कुचला, सभी की मौत

Kaushambi Road Accident : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. नेशनल हाईवे किनारे खड़े पिकअप वाहन का पंचर टायर खोल रहे चार लोगों को तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और सभी को अस्पताल भेजा, लेकिन चारों की जान नहीं बच सकी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, हादसा सैनी कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर के पास हुआ. मंगलवार रात संदीपन घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले अनवर और एहसान पिकअप में लोहे की चारपाई लादकर उन्नाव जा रहे थे. रास्ते में वाहन का टायर पंचर हो गया, जिसके बाद वे उसे ठीक कराने के लिए पंचर बनाने वाले साबिर और अकबर की दुकान पर पहुंचे.

हाईवे पर पंचर टायर बदलना पड़ा भारी

चारों लोग हाईवे किनारे पिकअप का पंचर टायर खोल रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया. इनमें से तीन लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि चौथे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

इटावा में डबलडेकर बस ट्रक से टकराई

उधर, इटावा में भी एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया. बनारस से दिल्ली जा रही डबलडेकर बस ने नेशनल हाईवे पर खड़े खराब ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बस का कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि 35 से 40 यात्री घायल हो गए.

बताया गया कि हादसा बुधवार सुबह करीब चार बजे हुआ. नेशनल हाईवे पर खड़े खराब ट्रक से बस की टक्कर इतनी तेज थी कि बस चालक वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गया. घायलों में एक गर्भवती महिला और छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं. यह हादसा इटावा के आईटीआई चौराहे के पास कानपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में हुआ.

ये भी पढ़ें- दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

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Ajay Yadav8 July 2026 - 10:46 AM
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