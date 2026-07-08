विदेश

चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, दो घंटे में 8 बार कांपी धरती

Ajay Yadav8 July 2026 - 8:47 AM
2 minutes read
Sichuan Earthquake :
चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, दो घंटे में 8 बार कांपी धरती

Sichuan Earthquake : चीन के दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत में बुधवार सुबह 5.0 तीव्रता का भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई. भूकंप का केंद्र गाओशियान काउंटी में था और इसकी गहराई जमीन से करीब 8 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई. बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह दो घंटे के भीतर ही यहां आठ बार भूकंप के झटके महसूस किए गए.

चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (CENC) के मुताबिक, भूकंप सुबह 6:12 बजे आया. इसके बाद चीन के भूकंप प्रशासन ने तुरंत लेवल-3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स लागू कर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया.

दो लोग मामूली रूप से घायल

भूकंप विशेषज्ञों के अनुसार, बुधवार सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच गाओशियान इलाके में कुल आठ बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. इनमें सबसे तेज झटका 5.0 तीव्रता का था.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, भूकंप में दो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. एक घायल का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया, जबकि दूसरे को गाओशियान काउंटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जान-माल के नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

स्थिति पर लगातार निगरानी के निर्देश

भूकंप के बाद सिचुआन भूकंप एजेंसी ने विशेषज्ञों की एक टीम प्रभावित इलाके में भेजी है, जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हालात का जायजा ले रही है और राहत कार्यों में मदद कर रही है चीन भूकंप प्रशासन के प्रमुख वांग कुन ने अधिकारियों को लगातार भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी, जोखिम का आकलन और समय-समय पर स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं.

पूरे इलाके पर प्रशासन की नजर

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके सिचुआन की राजधानी चेंगदू तक महसूस किए गए. अचानक आए झटकों से लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. प्रशासन फिलहाल पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है और आफ्टरशॉक की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन निगरानी लगातार जारी है.

ये भी पढ़ें- इंग्लैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में उतरेगी Team India, हारते ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बड़ा सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 July 2026 - 8:47 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

7 July 2026 - 4:33 PM
Photo of मेलोनी पर ट्रंप का नया हमला, ‘Restraining Order’ पोस्ट से बढ़ा विवाद, इटली ने दिया करारा जवाब

मेलोनी पर ट्रंप का नया हमला, ‘Restraining Order’ पोस्ट से बढ़ा विवाद, इटली ने दिया करारा जवाब

7 July 2026 - 9:02 AM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे नारे, तेहरान में बदले की मांग तेज

खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे नारे, तेहरान में बदले की मांग तेज

6 July 2026 - 2:05 PM
Photo of ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

5 July 2026 - 4:40 PM
Photo of तल्हा सईद संभालेगा लश्कर-ए-तैयबा की कमान, भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, हाफिज सईद से है रिलेशन

तल्हा सईद संभालेगा लश्कर-ए-तैयबा की कमान, भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, हाफिज सईद से है रिलेशन

5 July 2026 - 1:32 PM
Photo of अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में क्यों नहीं दिखे मोज्तबा? जानिए वजह

अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में क्यों नहीं दिखे मोज्तबा? जानिए वजह

5 July 2026 - 1:15 PM
Photo of अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 14 महीने की पोती का भी रखा गया ताबूत, सामने आया भावुक कर देने वाला दृश्य

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 14 महीने की पोती का भी रखा गया ताबूत, सामने आया भावुक कर देने वाला दृश्य

4 July 2026 - 1:10 PM
Photo of शांति समझौते के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान ने मानीं लगभग सभी शर्तें, होर्मुज पर भी दिया जवाब

शांति समझौते के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान ने मानीं लगभग सभी शर्तें, होर्मुज पर भी दिया जवाब

3 July 2026 - 10:49 AM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगे मुजतबा, बड़े हमले का खतरा, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगे मुजतबा, बड़े हमले का खतरा, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

2 July 2026 - 7:30 PM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

2 July 2026 - 3:53 PM
Back to top button