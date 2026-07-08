Sichuan Earthquake : चीन के दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत में बुधवार सुबह 5.0 तीव्रता का भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई. भूकंप का केंद्र गाओशियान काउंटी में था और इसकी गहराई जमीन से करीब 8 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई. बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह दो घंटे के भीतर ही यहां आठ बार भूकंप के झटके महसूस किए गए.

चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (CENC) के मुताबिक, भूकंप सुबह 6:12 बजे आया. इसके बाद चीन के भूकंप प्रशासन ने तुरंत लेवल-3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स लागू कर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया.

दो लोग मामूली रूप से घायल

भूकंप विशेषज्ञों के अनुसार, बुधवार सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच गाओशियान इलाके में कुल आठ बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. इनमें सबसे तेज झटका 5.0 तीव्रता का था.

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, भूकंप में दो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. एक घायल का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया, जबकि दूसरे को गाओशियान काउंटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जान-माल के नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

स्थिति पर लगातार निगरानी के निर्देश

भूकंप के बाद सिचुआन भूकंप एजेंसी ने विशेषज्ञों की एक टीम प्रभावित इलाके में भेजी है, जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हालात का जायजा ले रही है और राहत कार्यों में मदद कर रही है चीन भूकंप प्रशासन के प्रमुख वांग कुन ने अधिकारियों को लगातार भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी, जोखिम का आकलन और समय-समय पर स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं.

पूरे इलाके पर प्रशासन की नजर

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके सिचुआन की राजधानी चेंगदू तक महसूस किए गए. अचानक आए झटकों से लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. प्रशासन फिलहाल पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है और आफ्टरशॉक की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन निगरानी लगातार जारी है.

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