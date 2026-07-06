Iran News : ईरान की राजधानी तेहरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भावुक माहौल अचानक विरोध और नारों में बदल गया. ग्रैंड मोसाला प्रार्थना परिसर में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जहां अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए. भीड़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया.

यह प्रतिक्रिया ऐसे समय सामने आई है, जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है. समारोह में मौजूद लोगों की नाराजगी ट्रंप के उस बयान को लेकर भी दिखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो ईरान के शीर्ष नेतृत्व को एक ही कार्रवाई में निशाना बना सकता था, लेकिन बातचीत की संभावना को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया. ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका अब भी तेहरान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है. साथ ही उन्होंने ईरान की आर्थिक स्थिति पर भी टिप्पणी की थी, जिसे लेकर वहां व्यापक आलोचना हुई.

समारोह में गूंजे विरोध के नारे

बता दें कि अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग ईरानी झंडे, लाल प्रतीकात्मक बैनर और खामेनेई की तस्वीरें लेकर पहुंचे. कई पोस्टरों पर अमेरिका और इजरायल के विरोध में संदेश लिखे गए थे. कार्यक्रम के दौरान कवि मोहम्मद रसौली ने एक भावनात्मक कविता सुनाई, जिसमें प्रतिरोध और बदले का संदेश दिया गया. उनके संबोधन पर लोगों ने जोरदार समर्थन जताया.

एक मंच पर दिखा ईरान का शीर्ष नेतृत्व

समारोह में राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी सहित कई वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारी मौजूद रहे. लंबे समय बाद ईरान का शीर्ष नेतृत्व एक मंच पर दिखाई दिया. हालांकि, खामेनेई के पुत्र मुजतबा खामेनेई की गैरमौजूदगी ने भी राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया.

ये भी पढ़ें – दिल्ली में ISI के निर्देश पर काम करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप