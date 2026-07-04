विदेश

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 14 महीने की पोती का भी रखा गया ताबूत, सामने आया भावुक कर देने वाला दृश्य

Ajay Yadav4 July 2026 - 1:10 PM
2 minutes read
Ali Khamenei :
अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 14 महीने की पोती का भी रखा गया ताबूत, सामने आया भावुक कर देने वाला दृश्य

Ali Khamenei : ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार को पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे. खामेनेई के ताबूत को इस्लामिक रिपब्लिक के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर परिसर में लाया गया, जबकि उस पर उनकी काली पगड़ी भी रखी गई थी. उनके साथ परिवार के अन्य दिवंगत सदस्यों के ताबूत भी मौजूद थे, जिनमें उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी गोलपायेगानी का छोटा ताबूत भी शामिल था.

बताया गया कि जहरा मोहम्मदी गोलपायेगानी की 28 फरवरी को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उस दौरान मौत हो गई थी, जब अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी. बच्ची के ताबूत को भी राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया था और उसके साथ उसकी तस्वीर रखी गई थी.

परिसर खुलते ही मुख्य प्रांगण भर गया

आपको बता दें कि खामेनेई का पार्थिव शरीर शुक्रवार को तेहरान पहुंचा. अंतिम संस्कार से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रम छह दिनों तक ईरान और इराक के कई शहरों में आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को दोनों देशों के विभिन्न शहरों में ले जाया जाएगा.

अंतिम दर्शन के लिए तेहरान स्थित ग्रैंड मोसाल्ला में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे. परिसर आम लोगों के लिए खुलते ही हजारों शोकाकुल नागरिक अंदर पहुंचे और मुख्य प्रांगण पूरी तरह भर गया.

मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ भावुक नजर आए

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई लोग लाल बैनर लिए हुए थे, जिन्हें बदले का प्रतीक माना जाता है. इस दौरान भीड़ ने अमेरिका विरोधी और बदले की मांग वाले नारे भी लगाए.

शुक्रवार को ईरान के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की. संसद के स्पीकर और अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ भावुक नजर आए. अहमद वाहिदी भी श्रद्धांजलि देने वालों में शामिल थे. उन्हें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का प्रमुख उस हमले के बाद बनाया गया था, जिसमें उनके पूर्ववर्ती अधिकारी और खामेनेई की मौत हुई थी.

कार्यक्रम के अनुसार, खामेनेई का पार्थिव शरीर सोमवार तक तेहरान में रखा जाएगा. इसके बाद शहर में जुलूस निकाला जाएगा. मंगलवार को पार्थिव शरीर को कोम, बुधवार को इराक के पवित्र शहरों और गुरुवार को उत्तर-पूर्वी ईरान स्थित उनके गृह नगर मशहद ले जाकर दफनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें – दिल्ली में ISI के निर्देश पर काम करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 July 2026 - 1:10 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of शांति समझौते के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान ने मानीं लगभग सभी शर्तें, होर्मुज पर भी दिया जवाब

शांति समझौते के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान ने मानीं लगभग सभी शर्तें, होर्मुज पर भी दिया जवाब

3 July 2026 - 10:49 AM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगे मुजतबा, बड़े हमले का खतरा, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगे मुजतबा, बड़े हमले का खतरा, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

2 July 2026 - 7:30 PM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

2 July 2026 - 3:53 PM
Photo of पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचने वालों को चेतावनी, डिटेल में पढ़ें

पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचने वालों को चेतावनी, डिटेल में पढ़ें

30 June 2026 - 1:11 PM
Photo of India US Relations :पीएम मोदी बिल्कुल मेरे जैसे, वे सोते नहीं, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

India US Relations :पीएम मोदी बिल्कुल मेरे जैसे, वे सोते नहीं, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

30 June 2026 - 12:08 PM
Photo of रूस-यूक्रेन युद्ध ने फिर लिया खतरनाक मोड़, मिसाइल हमलों से दहले कई शहर, बढ़ा तनाव

रूस-यूक्रेन युद्ध ने फिर लिया खतरनाक मोड़, मिसाइल हमलों से दहले कई शहर, बढ़ा तनाव

30 June 2026 - 11:09 AM
Photo of भारत में 40°C सामान्य, लेकिन यूरोप में बन गया जानलेवा! आखिर क्यों हो रही हैं मौतें?

भारत में 40°C सामान्य, लेकिन यूरोप में बन गया जानलेवा! आखिर क्यों हो रही हैं मौतें?

29 June 2026 - 12:58 PM
Photo of फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

28 June 2026 - 7:23 PM
Photo of सीजफायर टूटा या तनाव बढ़ा? अमेरिका-ईरान में फिर शुरू हुआ वार-पलटवार

सीजफायर टूटा या तनाव बढ़ा? अमेरिका-ईरान में फिर शुरू हुआ वार-पलटवार

28 June 2026 - 1:50 PM
Photo of ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर पर संकट? US ने ईरान की मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया निशाना, होर्मुज हमले का लिया बदला

ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर पर संकट? US ने ईरान की मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया निशाना, होर्मुज हमले का लिया बदला

27 June 2026 - 8:01 AM
Back to top button