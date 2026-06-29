विदेश

भारत में 40°C सामान्य, लेकिन यूरोप में बन गया जानलेवा! आखिर क्यों हो रही हैं मौतें?

Ajay Yadav29 June 2026 - 12:58 PM
2 minutes read
Europe Heatwave :
भारत में 40°C सामान्य, लेकिन यूरोप में बन गया जानलेवा! आखिर क्यों हो रही हैं मौतें?

Europe Heatwave : यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. जहां भारत में 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान गर्मियों में सामान्य माना जाता है, वहीं यूरोप के लिए यही तापमान बड़ी चुनौती बन गया है. फ्रांस में गर्मी के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों में भी गर्मी का तेज असर लगातार बढ़ रहा है.

गर्मी की वजह से कई जगहों पर सामान्य जन- जीवन प्रभावित हुआ है. स्कूलों में पढ़ाई का समय घटाया जा रहा है और अभिभावकों से बच्चों को समय से पहले घर ले जाने की अपील की जा रही है. वहीं कई दफ्तरों में भी कामकाज पर असर पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान वास्तविक आंकड़े से कहीं अधिक महसूस हो रहा है.

घरों की बनावट बढ़ा रही परेशानी

यूरोप में मकानों का निर्माण मुख्य रूप से ठंड से बचाव को ध्यान में रखकर किया जाता है. घरों की डिजाइन और इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री इस तरह की होती है कि सर्दियों में अंदर गर्माहट बनी रहे. आमतौर पर वहां गर्मियों में तापमान बहुत अधिक नहीं पहुंचता, लेकिन इस बार 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से घरों के भीतर गर्मी का असर और ज्यादा महसूस किया जा रहा है.

पत्थर के मकान और कम एसी बने वजह

यूरोप के अधिकांश घर पत्थरों से बने होते हैं. ये पत्थर गर्म होने में समय लेते हैं, लेकिन एक बार गर्म होने के बाद देर से ठंडे होते हैं. ऐसे में दिनभर की गर्मी रात तक बनी रहती है. दूसरी ओर, यूरोप में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी सीमित है और इसका दायरा करीब 7 प्रतिशत के आसपास बताया जाता है. अचानक बढ़ी गर्मी के कारण लोग बड़ी संख्या में कूलिंग उपकरण खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता भी सीमित बताई जा रही है.

लंबे समय से यूरोप में रहने वाले व्यक्ति ने बताई वजह

यूरोप में लंबे समय तक रह चुके रवि रंजन के अनुसार, वहां के घरों को इस तरह बनाया जाता है कि सर्दियों में ठंड का असर कम रहे. इसी कारण लोग घर के भीतर गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस नहीं करते, उन्होंने बताया कि यूरोप में भारत की तरह एसी, पंखे और कूलर का व्यापक उपयोग नहीं होता. यहां तक कि टेबल फैन का इस्तेमाल भी पिछले कुछ वर्षों में ही बढ़ा है. उनका कहना है कि ऐसे माहौल में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लोगों के लिए उसे सहन करना कठिन हो जाता है, उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप के लोगों में लंबे समय से ठंडे मौसम के अनुरूप रहने की क्षमता विकसित हुई है, जबकि अधिक गर्म मौसम के अनुकूल रहने का अनुभव अपेक्षाकृत कम है.

ये भी पढ़ें- फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 June 2026 - 12:58 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 16 देशों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

28 June 2026 - 7:23 PM
Photo of सीजफायर टूटा या तनाव बढ़ा? अमेरिका-ईरान में फिर शुरू हुआ वार-पलटवार

सीजफायर टूटा या तनाव बढ़ा? अमेरिका-ईरान में फिर शुरू हुआ वार-पलटवार

28 June 2026 - 1:50 PM
Photo of ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर पर संकट? US ने ईरान की मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया निशाना, होर्मुज हमले का लिया बदला

ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर पर संकट? US ने ईरान की मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया निशाना, होर्मुज हमले का लिया बदला

27 June 2026 - 8:01 AM
Photo of वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 235 की मौत, 4200 से अधिक घायल, 39,000 लोग लापता

वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 235 की मौत, 4200 से अधिक घायल, 39,000 लोग लापता

26 June 2026 - 1:47 PM
Photo of अमेरिका में मचा सियासी तूफान, ईरान नीति पर संसद में बवाल, ट्रम्प ने करोड़ों की फंडिंग मांगी

अमेरिका में मचा सियासी तूफान, ईरान नीति पर संसद में बवाल, ट्रम्प ने करोड़ों की फंडिंग मांगी

25 June 2026 - 2:58 PM
Photo of एलन मस्क नहीं रहे ट्रिलियनेयर, एक दिन में 11.14 लाख करोड़ रुपये घट गई संपत्ति

एलन मस्क नहीं रहे ट्रिलियनेयर, एक दिन में 11.14 लाख करोड़ रुपये घट गई संपत्ति

25 June 2026 - 12:42 PM
Photo of India Iran Relation : खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए PM Modi को मिला आमंत्रण, ईरानी राष्ट्रपति ने भेजा न्योता

India Iran Relation : खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए PM Modi को मिला आमंत्रण, ईरानी राष्ट्रपति ने भेजा न्योता

24 June 2026 - 5:51 PM
Photo of ईरान को लेकर ट्रंप को झटका, सीनेट ने सैन्य कार्रवाई पर रोक वाला प्रस्ताव किया पास

ईरान को लेकर ट्रंप को झटका, सीनेट ने सैन्य कार्रवाई पर रोक वाला प्रस्ताव किया पास

24 June 2026 - 1:35 PM
Photo of स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता रुकी, ट्रम्प की धमकी से बढ़ा तनाव, ईरान ने मीटिंग छोड़ी

स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता रुकी, ट्रम्प की धमकी से बढ़ा तनाव, ईरान ने मीटिंग छोड़ी

23 June 2026 - 7:53 PM
Photo of ईरान का कड़ा संदेश, होर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा नहीं रहेगा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, सतर्क रहना जरूरी

ईरान का कड़ा संदेश, होर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा नहीं रहेगा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, सतर्क रहना जरूरी

23 June 2026 - 2:54 PM
Back to top button