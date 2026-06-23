Middle East Crisis : स्विट्जरलैंड में 21 जून को अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत उस समय अचानक समाप्त हो गई जब तनाव बढ़ गया। ईरान के प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने बताया कि करीब 80 मिनट की बातचीत के बाद उन्हें जानकारी मिली कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के राष्ट्रपति, वार्ता टीम और क्षेत्रीय हालात को लेकर धमकी भरे बयान दिए हैं। इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत बीच में ही खत्म कर दी और बैठक स्थल छोड़ दिया।

फोटो सत्र में शामिल होने से किया इनकार

गालिबाफ के अनुसार, बाद में अमेरिकी पक्ष ने मध्यस्थों के माध्यम से दोबारा बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई, लेकिन ईरान ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान ईरानी टीम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ हाथ मिलाने और संयुक्त फोटो सत्र में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। इस पर जेडी वेंस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कभी-कभी सख्त बयान और राजनीतिक बयानबाजी बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

ईरान को लेकर एक कड़ा संदेश

इस बीच, ट्रम्प की ओर से सोशल मीडिया पर ईरान को लेकर एक कड़ा संदेश भी जारी किया गया, जिसमें लेबनान में हिजबुल्ला की गतिविधियों पर रोक लगाने की चेतावनी दी गई थी। इस बयान को भी तनाव बढ़ने की वजह माना गया।

शहबाज शरीफ का बयान आया सामने

इसी कूटनीतिक माहौल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत सकारात्मक रही है और दोनों पक्ष अगले 60 दिनों के भीतर किसी अंतिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने, एक उच्च स्तरीय समिति बनाने और तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं।

होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक गतिविधियां

वहीं अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर 21 अगस्त तक कुछ प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। यह निर्णय होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक गतिविधियों और तेल टैंकरों की आवाजाही को देखते हुए लिया गया बताया गया है।

बातचीत के बावजूद सेना पूरी तरह अलर्ट

ईरान ने स्पष्ट किया है कि बातचीत के बावजूद उसकी सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसी दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है, हालांकि यह अभी भी पहले की तुलना में कम है। बातचीत के बाद ईरानी प्रतिनिधि ओमान पहुंचे हैं, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्ग के प्रबंधन पर आगे चर्चा की जाएगी।

ये भी पढ़ें- WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप