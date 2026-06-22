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लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: हादसे की खबर मिलते ही अलीगढ़ दौरा छोड़ लखनऊ पहुंचे CM योगी

Shanti Kumari22 June 2026 - 6:58 PM
2 minutes read
CM Yogi

 Aliganj Fire Accident : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर एक निजी कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सीएम घटनास्थल पर हैं।

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मिली हादसे की सूचना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल थे। इसी दौरान उन्हें लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने कार्यक्रम को बीच में छोड़ा और राजधानी के लिए प्रस्थान कर गए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वह कार्यक्रम में मौजूद रहें, लेकिन लखनऊ में हुई दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद उनका वापस जाना जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि हादसे में कुछ बच्चों की दुखद मौत हुई है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है।

डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को मौके पर भेजा

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक (DGP) और अपर मुख्य सचिव (गृह) को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अग्निकांड में अब तक 13 लोगों की मौत

अलीगंज के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग और धुएं के कारण इमारत में मौजूद छात्रों और अन्य लोगों को बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी।

घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इसके बाद राहत दलों ने इमारत के अंदर से शवों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है।

घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हादसे में घायल लोगों को तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा गया है।

सीएम योगी ने जताई संवेदना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से भी घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में हुई अग्नि दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस हादसे की तह तक जाकर जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और लापरवाही सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता राहत-बचाव कार्य पूरा करना और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराना है।

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Shanti Kumari22 June 2026 - 6:58 PM
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