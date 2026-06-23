आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

IND vs IRE : भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ होने वाली दो मैचों की T20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें जांघ की मांसपेशी में चोट लगी है, जिसके चलते उनका खेलना संभव नहीं होगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु भेजा गया

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, MRI जांच में उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स में सूजन और मांसपेशी फाइबर में हल्की टूट-फूट पाई गई है। इसी कारण उन्हें आगे के इलाज और रिकवरी के लिए BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE), बेंगलुरु भेजा गया है। उनकी फिटनेस को लेकर अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज में भी अनिश्चितता बनी हुई है।

फिट होने के बाद ही होगी वापसी

इससे पहले ही भारतीय टीम को एक और झटका लगा है, जहां स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी आयरलैंड दौरे से बाहर हैं। वह पहले से ही पैर की चोट के चलते रिहैब प्रक्रिया में हैं और फिलहाल राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिकवरी कर रहे हैं। BCCI का कहना है कि खिलाड़ियों की पूरी तरह फिट होने के बाद ही उन्हें मैदान में उतारा जाएगा।

नए कप्तान संभाल रहे टीम की कमान

आयरलैंड के खिलाफ यह T20 सीरीज भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सीरीज में टीम की कमान पहली बार इस फॉर्मेट में नए कप्तान के रूप में संभाल रहे खिलाड़ी के हाथों में होगी, जो सूर्यकुमार यादव की जगह नेतृत्व कर रहे हैं।

28 जून को होगा दूसरा और अंतिम मैच

भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम मैच 28 जून को होगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नितीश रेड्डी कितनी जल्दी रिकवर होकर टीम में वापसी कर पाते हैं।

T20I सीरीज के लिए भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।

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