खेल

आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

Karan Panchal23 June 2026 - 2:25 PM
2 minutes read
IND vs IRE
आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

IND vs IRE : भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ होने वाली दो मैचों की T20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें जांघ की मांसपेशी में चोट लगी है, जिसके चलते उनका खेलना संभव नहीं होगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु भेजा गया

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, MRI जांच में उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स में सूजन और मांसपेशी फाइबर में हल्की टूट-फूट पाई गई है। इसी कारण उन्हें आगे के इलाज और रिकवरी के लिए BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE), बेंगलुरु भेजा गया है। उनकी फिटनेस को लेकर अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज में भी अनिश्चितता बनी हुई है।

फिट होने के बाद ही होगी वापसी

इससे पहले ही भारतीय टीम को एक और झटका लगा है, जहां स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी आयरलैंड दौरे से बाहर हैं। वह पहले से ही पैर की चोट के चलते रिहैब प्रक्रिया में हैं और फिलहाल राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिकवरी कर रहे हैं। BCCI का कहना है कि खिलाड़ियों की पूरी तरह फिट होने के बाद ही उन्हें मैदान में उतारा जाएगा।

नए कप्तान संभाल रहे टीम की कमान

आयरलैंड के खिलाफ यह T20 सीरीज भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सीरीज में टीम की कमान पहली बार इस फॉर्मेट में नए कप्तान के रूप में संभाल रहे खिलाड़ी के हाथों में होगी, जो सूर्यकुमार यादव की जगह नेतृत्व कर रहे हैं।

28 जून को होगा दूसरा और अंतिम मैच

भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम मैच 28 जून को होगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नितीश रेड्डी कितनी जल्दी रिकवर होकर टीम में वापसी कर पाते हैं।

T20I सीरीज के लिए भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।

ये भी पढ़ें- सोनीपत में ACB की बड़ी कार्रवाई, DC ऑफिस का क्लर्क 30 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 June 2026 - 2:25 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल कप्तान, विराट की वापसी

इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल कप्तान, विराट की वापसी

21 June 2026 - 3:39 PM
Photo of हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

20 June 2026 - 1:56 PM
Photo of MLC 2026 में फाफ डु प्लेसी का धमाका, पहले ही मैच में लगाया शतक, 41 की उम्र में रचा इतिहास

MLC 2026 में फाफ डु प्लेसी का धमाका, पहले ही मैच में लगाया शतक, 41 की उम्र में रचा इतिहास

19 June 2026 - 5:43 PM
Photo of स्मृति मंधाना का धमाका! T20I में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं कर सका

स्मृति मंधाना का धमाका! T20I में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं कर सका

18 June 2026 - 2:28 PM
Photo of IND vs AFG : धर्मशाला वनडे में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर बना सकते हैं बड़ा रिकॉर्ड, खतरे में धवन का रिकॉर्ड

IND vs AFG : धर्मशाला वनडे में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर बना सकते हैं बड़ा रिकॉर्ड, खतरे में धवन का रिकॉर्ड

13 June 2026 - 3:08 PM
Photo of कनाडा की धरती पर पहली बार खेला गया फीफा वर्ल्ड कप मैच, बोस्निया से मुकाबला ड्रॉ

कनाडा की धरती पर पहली बार खेला गया फीफा वर्ल्ड कप मैच, बोस्निया से मुकाबला ड्रॉ

13 June 2026 - 8:48 AM
Photo of फ्लाइट में भी नहीं छूटा क्रिकेट का जुनून, सचिन तेंदुलकर ने परिवार संग खेला मजेदार मैच

फ्लाइट में भी नहीं छूटा क्रिकेट का जुनून, सचिन तेंदुलकर ने परिवार संग खेला मजेदार मैच

12 June 2026 - 6:23 PM
Photo of टीम इंडिया की 2027 वनडे वर्ल्ड कप तैयारियां, हार्दिक पांड्या परमानेंट बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका

टीम इंडिया की 2027 वनडे वर्ल्ड कप तैयारियां, हार्दिक पांड्या परमानेंट बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका

12 June 2026 - 4:11 PM
Photo of भारत की सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को 300 रनों से हराया, वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ा

भारत की सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को 300 रनों से हराया, वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ा

8 June 2026 - 5:04 PM
Photo of आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर BCCI का वैभव सूर्यवंशी को खास तोहफा, इसलिए लिया गया फैसला

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर BCCI का वैभव सूर्यवंशी को खास तोहफा, इसलिए लिया गया फैसला

7 June 2026 - 12:52 PM
Back to top button