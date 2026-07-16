IND vs ENG : भारत और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। पहले वनडे में जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम की नजर दूसरे मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर है।

शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन ठोके

पहले वनडे के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे। गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाए थे, लेकिन पारी के दौरान उन्हें परेशानी महसूस हुई और वे रिटायर्ड होकर वापस लौट गए। हालांकि अब खबर है कि गिल पूरी तरह फिट हैं और दूसरे वनडे में टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।

पहले वनडे में बरार का शानदार प्रदर्शन

वहीं, तेज गेंदबाज गुरनूर बरार की फिटनेस को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। पहले वनडे में बरार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया था और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अगर वह दूसरे मुकाबले में नहीं खेल पाते हैं तो भारत के पास अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव जैसे तेज गेंदबाजों के विकल्प मौजूद हैं।

रोहित-विराट से मिली टीम को मजबूती

टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी विभाग भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेल सके थे। रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विराट कोहली सिर्फ 5 रन बना पाए। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि दूसरे वनडे में दोनों अनुभवी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत देंगे।

पहले मैच की जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड वापसी की कोशिश करेगा। ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार/प्रिंस यादव/अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

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