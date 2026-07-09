खेल

श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर उठे सवाल, जीत के लिए तरस रही टीम इंडिया, बल्ले से भी नहीं दिख रहा दम

Karan Panchal9 July 2026 - 6:17 PM
2 minutes read
Cricket Update
श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर उठे सवाल, जीत के लिए तरस रही टीम इंडिया, बल्ले से भी नहीं दिख रहा दम

Cricket Update : श्रेयस अय्यर को जब टीम इंडिया की टी20 कप्तानी की जिम्मेदारी मिली थी, तो उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब तक उनकी कप्तानी में भारतीय टीम को सफलता नहीं मिली है। पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में टीम एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। लगातार हार के बाद श्रेयस की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं।

बतौर कप्तान टीम को जीत दिलाएं

कप्तानी के साथ-साथ उनकी बल्लेबाजी भी चिंता का विषय बनी हुई है। टीम को उनसे जिस तरह की पारियों की उम्मीद थी, वह अब तक देखने को नहीं मिली है। ऐसे में श्रेयस के सामने चुनौती है कि वह बतौर कप्तान टीम को जीत दिलाने के साथ-साथ बल्ले से भी अहम योगदान दें।

पहले मुकाबले में तीन रन बनाकर आउट

श्रेयस अय्यर को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में पहली बार टीम की कमान सौंपी गई थी। लेकिन इस सीरीज में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पहले मुकाबले में वह सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरे मैच में उनके बल्ले से केवल दो रन निकले। कमजोर मानी जाने वाली आयरलैंड टीम के खिलाफ दो मैचों में वह कुल 13 रन ही बना सके।

इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले मैच रद्द

इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में श्रेयस ने एक मैच में 68 रनों की शानदार पारी खेली। भारत ने उस मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले ही मैच रद्द हो गया। इसके बाद अगले मुकाबले में श्रेयस 37 रन बनाकर आउट हुए और तीसरे मैच में उनका बल्ला फिर खामोश रहा, जहां वह सिर्फ पांच रन बना सके।

इस तरह कप्तानी संभालने के बाद खेले गए पांच टी20 मुकाबलों में श्रेयस के नाम केवल एक बड़ी पारी है, जबकि बाकी मैचों में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए।

तीनों मैचों में श्रेयस का प्रदर्शन खास नहीं

इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी श्रेयस का प्रदर्शन खास नहीं रहा था। उस सीरीज में वह कप्तान नहीं थे और शुभमन गिल की अगुवाई में खेल रहे थे। पहले वनडे में उन्होंने 12 रन बनाए, दूसरे मैच में 26 रन और तीसरे मुकाबले में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। तीनों मैचों में वह अर्धशतक तक नहीं पहुंच सके।

खराब बल्लेबाजी के कारण टीम से बाहर

अब श्रेयस अय्यर के लिए चुनौती सिर्फ कप्तानी तक सीमित नहीं है। उन्हें टीम में अपनी जगह मजबूत रखने के लिए बल्ले से लगातार रन बनाने होंगे। इससे पहले सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी भी कप्तानी में सफल रहे, लेकिन खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर हुए।

कप्तानी के साथ व्यक्तिगत प्रदर्शन भी अहम

श्रेयस को यह समझना होगा कि भारतीय टीम में जगह बनाए रखने के लिए कप्तानी के साथ व्यक्तिगत प्रदर्शन भी बेहद अहम है। अगर वह जल्द फॉर्म में वापसी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनकी जगह को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें- ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले का किया दावा, जवाबी कार्रवाई जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal9 July 2026 - 6:17 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत की T-20 में शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 125 रनों से हराया, धोनी के सामने टीम 76 पर ढेर

भारत की T-20 में शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 125 रनों से हराया, धोनी के सामने टीम 76 पर ढेर

8 July 2026 - 3:20 PM
Photo of इंग्लैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में उतरेगी Team India, हारते ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बड़ा सवाल

इंग्लैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में उतरेगी Team India, हारते ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बड़ा सवाल

7 July 2026 - 6:34 PM
Photo of वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, लॉर्ड्स में आमने-सामने होंगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इतिहास भी होगा दांव पर

वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, लॉर्ड्स में आमने-सामने होंगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इतिहास भी होगा दांव पर

5 July 2026 - 5:27 PM
Photo of भारत बनाम इंग्लैंड, नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा या मजबूती? जानिए पूरा खेल

भारत बनाम इंग्लैंड, नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा या मजबूती? जानिए पूरा खेल

2 July 2026 - 4:29 PM
Photo of वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से बदलेगा पूरा खेल, करारी हार के बाद भारत का मास्टरप्लान, 15 साल का लड़का करेगा डेब्यू?

वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से बदलेगा पूरा खेल, करारी हार के बाद भारत का मास्टरप्लान, 15 साल का लड़का करेगा डेब्यू?

30 June 2026 - 3:15 PM
Photo of महिला टी20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, इन 6 बड़ी कमियों ने तोड़ा सेमीफाइनल का सपना

महिला टी20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, इन 6 बड़ी कमियों ने तोड़ा सेमीफाइनल का सपना

29 June 2026 - 2:48 PM
Photo of आयरलैंड के खिलाफ आज ‘करो या मरो’ मैच, टीम इंडिया में होंगे 2 बड़े बदलाव

आयरलैंड के खिलाफ आज ‘करो या मरो’ मैच, टीम इंडिया में होंगे 2 बड़े बदलाव

28 June 2026 - 3:02 PM
Photo of वैभव सूर्यवंशी का तूफान! क्या आज बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड? 32 गेंद में शतक का चैलेंज

वैभव सूर्यवंशी का तूफान! क्या आज बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड? 32 गेंद में शतक का चैलेंज

26 June 2026 - 4:51 PM
Photo of भारत बनाम आयरलैंड T20, जानिए कब और कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

भारत बनाम आयरलैंड T20, जानिए कब और कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

25 June 2026 - 3:45 PM
Photo of आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

23 June 2026 - 2:25 PM
Back to top button