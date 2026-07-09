Cricket Update : श्रेयस अय्यर को जब टीम इंडिया की टी20 कप्तानी की जिम्मेदारी मिली थी, तो उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब तक उनकी कप्तानी में भारतीय टीम को सफलता नहीं मिली है। पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में टीम एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। लगातार हार के बाद श्रेयस की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं।

बतौर कप्तान टीम को जीत दिलाएं

कप्तानी के साथ-साथ उनकी बल्लेबाजी भी चिंता का विषय बनी हुई है। टीम को उनसे जिस तरह की पारियों की उम्मीद थी, वह अब तक देखने को नहीं मिली है। ऐसे में श्रेयस के सामने चुनौती है कि वह बतौर कप्तान टीम को जीत दिलाने के साथ-साथ बल्ले से भी अहम योगदान दें।

पहले मुकाबले में तीन रन बनाकर आउट

श्रेयस अय्यर को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में पहली बार टीम की कमान सौंपी गई थी। लेकिन इस सीरीज में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पहले मुकाबले में वह सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरे मैच में उनके बल्ले से केवल दो रन निकले। कमजोर मानी जाने वाली आयरलैंड टीम के खिलाफ दो मैचों में वह कुल 13 रन ही बना सके।

इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले मैच रद्द

इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में श्रेयस ने एक मैच में 68 रनों की शानदार पारी खेली। भारत ने उस मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले ही मैच रद्द हो गया। इसके बाद अगले मुकाबले में श्रेयस 37 रन बनाकर आउट हुए और तीसरे मैच में उनका बल्ला फिर खामोश रहा, जहां वह सिर्फ पांच रन बना सके।

इस तरह कप्तानी संभालने के बाद खेले गए पांच टी20 मुकाबलों में श्रेयस के नाम केवल एक बड़ी पारी है, जबकि बाकी मैचों में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए।

तीनों मैचों में श्रेयस का प्रदर्शन खास नहीं

इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी श्रेयस का प्रदर्शन खास नहीं रहा था। उस सीरीज में वह कप्तान नहीं थे और शुभमन गिल की अगुवाई में खेल रहे थे। पहले वनडे में उन्होंने 12 रन बनाए, दूसरे मैच में 26 रन और तीसरे मुकाबले में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। तीनों मैचों में वह अर्धशतक तक नहीं पहुंच सके।

खराब बल्लेबाजी के कारण टीम से बाहर

अब श्रेयस अय्यर के लिए चुनौती सिर्फ कप्तानी तक सीमित नहीं है। उन्हें टीम में अपनी जगह मजबूत रखने के लिए बल्ले से लगातार रन बनाने होंगे। इससे पहले सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी भी कप्तानी में सफल रहे, लेकिन खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर हुए।

कप्तानी के साथ व्यक्तिगत प्रदर्शन भी अहम

श्रेयस को यह समझना होगा कि भारतीय टीम में जगह बनाए रखने के लिए कप्तानी के साथ व्यक्तिगत प्रदर्शन भी बेहद अहम है। अगर वह जल्द फॉर्म में वापसी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनकी जगह को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।

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