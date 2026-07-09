विदेश

ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले का किया दावा, जवाबी कार्रवाई जारी

Karan Panchal9 July 2026 - 5:27 PM
2 minutes read
Middle East Crisis
ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले का किया दावा, जवाबी कार्रवाई जारी

Middle East Crisis : अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। ईरानी सेना के अनुसार, इन हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वॉर्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के ईंधन भंडारण ठिकानों को टारगेट किया गया।

ईरानी सेना ने बताया कि इन हमलों में बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। वहीं, ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि वह अमेरिकी हमलों का जवाब देना जारी रखेगा।

ईरान के 90 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

इससे पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर हवाई हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया कि उसने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के अहवाज इलाके में तीन लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है।

अमेरिकी सेना के मुताबिक, ईरान के खिलाफ की गई कार्रवाई क्षेत्र में अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिकी पक्ष ने बताया कि उसने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की।

ईरान के साथ सीजफायर समझौता खत्म

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत दे रहा है, लेकिन उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि तेहरान किसी समझौते का पालन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ सीजफायर समझौता अब खत्म हो चुका है और वह फिलहाल किसी नए समझौते के पक्ष में नहीं हैं।

वहीं, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद 85 अमेरिकी ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने इनमें अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय और अली अल-सलेम एयर बेस को भी शामिल बताया है।

पुराने समझौतों का करना होगा सम्मान

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि धमकी और दबाव के माहौल में अमेरिका के साथ कोई बातचीत या समझौता संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहले पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा।

इस बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव का असर समुद्री यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुवैत से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा भारतीय झंडे वाला टैंकर ‘लीला वादिनार’ सुरक्षा कारणों से होर्मुज स्ट्रेट के पास से वापस लौट गया।

मुजतबा खामेनेई के सामने आने की संभावना

दूसरी ओर, ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद में पारिवारिक मौजूदगी के बीच दफनाए जाने की जानकारी सामने आई है। इस दौरान ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के सार्वजनिक रूप से सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि, अंतिम संस्कार में उनकी मौजूदगी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए मुजतबा

ईरान में पिछले एक सप्ताह से जारी कार्यक्रमों में मुजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इस बीच इजराइल की ओर से नए ईरानी नेतृत्व को लेकर दी गई चेतावनियों के बाद सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पश्चिम एशिया की स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें- PM Modi Visit Australia : मेलबर्न में 30 हजार भारतीयों को किया संबोधित, यूरेनियम डील से रिश्तों को नई ताकत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal9 July 2026 - 5:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of PM Modi Visit Australia : मेलबर्न में 30 हजार भारतीयों को किया संबोधित, यूरेनियम डील से रिश्तों को नई ताकत

PM Modi Visit Australia : मेलबर्न में 30 हजार भारतीयों को किया संबोधित, यूरेनियम डील से रिश्तों को नई ताकत

9 July 2026 - 4:49 PM
Photo of 5 महीने बाद सामने आईं खामेनेई के घर की पहली तस्वीरें, US-इजरायल हमलों के बाद की तबाही का वीडियो जारी

5 महीने बाद सामने आईं खामेनेई के घर की पहली तस्वीरें, US-इजरायल हमलों के बाद की तबाही का वीडियो जारी

9 July 2026 - 1:44 PM
Photo of कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल हमला, ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल हमला, ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

9 July 2026 - 8:17 AM
Photo of सीजफायर के बीच अमेरिका की एयरस्ट्राइक, 80 से अधिक ठिकानों पर हमला, ईरान की जवाबी कार्रवाई

सीजफायर के बीच अमेरिका की एयरस्ट्राइक, 80 से अधिक ठिकानों पर हमला, ईरान की जवाबी कार्रवाई

8 July 2026 - 2:17 PM
Photo of मेलोनी पर बदले ट्रंप के सुर, तुर्किए में की इटली PM की तारीफ, बोले- ‘वो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन…’

मेलोनी पर बदले ट्रंप के सुर, तुर्किए में की इटली PM की तारीफ, बोले- ‘वो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन…’

8 July 2026 - 11:28 AM
Photo of चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, दो घंटे में 8 बार कांपी धरती

चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, दो घंटे में 8 बार कांपी धरती

8 July 2026 - 8:47 AM
Photo of दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

7 July 2026 - 4:33 PM
Photo of मेलोनी पर ट्रंप का नया हमला, ‘Restraining Order’ पोस्ट से बढ़ा विवाद, इटली ने दिया करारा जवाब

मेलोनी पर ट्रंप का नया हमला, ‘Restraining Order’ पोस्ट से बढ़ा विवाद, इटली ने दिया करारा जवाब

7 July 2026 - 9:02 AM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे नारे, तेहरान में बदले की मांग तेज

खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे नारे, तेहरान में बदले की मांग तेज

6 July 2026 - 2:05 PM
Photo of ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

5 July 2026 - 4:40 PM
Back to top button