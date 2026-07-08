विदेश

सीजफायर के बीच अमेरिका की एयरस्ट्राइक, 80 से अधिक ठिकानों पर हमला, ईरान की जवाबी कार्रवाई

Karan Panchal8 July 2026 - 2:17 PM
2 minutes read
US Iran Dispute
सीजफायर के बीच अमेरिका की एयरस्ट्राइक, 80 से अधिक ठिकानों पर हमला, ईरान की जवाबी कार्रवाई

US Iran Dispute : अमेरिका ने बुधवार तड़के सीजफायर के बीच ईरान पर कई एयरस्ट्राइक की। अमेरिका सेंट्रल कमांड के अनुसार, इस कार्रवाई में 80 से अधिक सैन्य ठिकानों को सटीक हथियारों से निशाना बनाया गया।

वॉशिंगटन ने दावा किया की यह हमला हार्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तीन जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई थी, जिनके लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया।

बढ़ता तनाव और अमेरिका-ईरान संघर्ष

एयरस्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, तटीय रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-सिप मिसाइल सिस्टम , ड्रोन लोंच साइट और आईआरजीसी की 60 से अधिक सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरिक, केश्म द्वीप और बंदर अब्बास में कई धमाके हुए और कुछ स्थानों पर आग भी लग गई। यह घटनाक्रम मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान संघर्ष की गंभीरता की और उजागर करता है।

ईरानी सेना ने दावा किया कि अमेरिका हमले के जवाब में उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर पलटवार किया। इस कार्रवाई ने 85 से अधिक टारगेट्स को निशाना बनाने की बात कही है।

ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों पर हमला किया

खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान ने तीन टैंकरों को निशाना बनाया, जिनमें एक कतर का जहाज भी शामिल था। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि तय रूट का इस्तेमाल नहीं किया गया तो सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती।

कतर ने ईरानी हमलों की निंदा की

कतर ने अपने जहाज पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की और ईरान को कानूनी रूप से पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार किया

विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया कि धमकियों के माहौल में कोई समझौता संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहले अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा।

खामेनेई के जनाजे में भारी भीड़

तेहरान में अंतिम यात्रा के बाद कोम में भी लाखों लोग जनाजे में शामिल हुए। कई लोगों ने ताबूत पर लाल कपड़ा चढ़ाया, जिसे बदले का प्रतीक माना जाता है।

खामेनेई का पार्थिव शरीर नजफ पहुंचा

धार्मिक रस्मों के बाद उनका ताबूत विशेष विमान से इराक के नजफ शहर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं।

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में सेना की बड़ी सफलता, लश्कर-ए-तैयबा आतंकी कमांडर जाकिर गनी को मिट्टी में मिलाया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal8 July 2026 - 2:17 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मेलोनी पर बदले ट्रंप के सुर, तुर्किए में की इटली PM की तारीफ, बोले- ‘वो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन…’

मेलोनी पर बदले ट्रंप के सुर, तुर्किए में की इटली PM की तारीफ, बोले- ‘वो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन…’

8 July 2026 - 11:28 AM
Photo of चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, दो घंटे में 8 बार कांपी धरती

चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, दो घंटे में 8 बार कांपी धरती

8 July 2026 - 8:47 AM
Photo of दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

7 July 2026 - 4:33 PM
Photo of मेलोनी पर ट्रंप का नया हमला, ‘Restraining Order’ पोस्ट से बढ़ा विवाद, इटली ने दिया करारा जवाब

मेलोनी पर ट्रंप का नया हमला, ‘Restraining Order’ पोस्ट से बढ़ा विवाद, इटली ने दिया करारा जवाब

7 July 2026 - 9:02 AM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे नारे, तेहरान में बदले की मांग तेज

खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे नारे, तेहरान में बदले की मांग तेज

6 July 2026 - 2:05 PM
Photo of ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

5 July 2026 - 4:40 PM
Photo of तल्हा सईद संभालेगा लश्कर-ए-तैयबा की कमान, भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, हाफिज सईद से है रिलेशन

तल्हा सईद संभालेगा लश्कर-ए-तैयबा की कमान, भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, हाफिज सईद से है रिलेशन

5 July 2026 - 1:32 PM
Photo of अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में क्यों नहीं दिखे मोज्तबा? जानिए वजह

अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में क्यों नहीं दिखे मोज्तबा? जानिए वजह

5 July 2026 - 1:15 PM
Photo of अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 14 महीने की पोती का भी रखा गया ताबूत, सामने आया भावुक कर देने वाला दृश्य

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 14 महीने की पोती का भी रखा गया ताबूत, सामने आया भावुक कर देने वाला दृश्य

4 July 2026 - 1:10 PM
Photo of शांति समझौते के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान ने मानीं लगभग सभी शर्तें, होर्मुज पर भी दिया जवाब

शांति समझौते के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान ने मानीं लगभग सभी शर्तें, होर्मुज पर भी दिया जवाब

3 July 2026 - 10:49 AM
Back to top button