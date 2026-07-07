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दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

Karan Panchal7 July 2026 - 4:33 PM
1 minute read
PM Modi Indonesia Visit
दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

PM Modi Indonesia Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे हैं। इंडोनेशिया पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में वह भारत-इंडोनेशिया संबंधों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी मंगलवार को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान ‘बिंतांग आदिपूर्णा’ से नवाजा गया। जकार्ता में आयोजित समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया।

पूरे भारत और देशवासियों को किया समर्पित

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर बताया कि पीएम मोदी ने इस सम्मान को पूरे भारत और देशवासियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत-इंडोनेशिया की मजबूत दोस्ती और दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक रिश्तों का प्रतीक है।

सरकार और जनता को किया धन्यवाद

पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति प्रबोवो इंडोनेशिया की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। ‘बिंतांग आदिपूर्णा’ इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है |

पीएम मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा

पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इसके पहले राष्ट्रपति प्रबोवो जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे।

उनकी यात्रा से एक्ट ईस्ट पॅालिसी को मजबूती मिलेगी

भारत से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उनकी यात्रा से एक्ट ईस्ट पॅालिसी को मजबूती मिलेगी भारत इस क्षेत्र में अपने संबंध और सहयोग को और मजबूत करना चाहता हैं।

ये भी पढ़ें- नोएडा को मिलेगी जाम से बड़ी राहत, 700 करोड़ के एलिवेटेड रोड से 30 मिनट का सफर 10 मिनट में

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Karan Panchal7 July 2026 - 4:33 PM
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