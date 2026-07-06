Uttar Pradesh

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में जांच तेज, बैठक में हो सकती हैं 10 बड़ी बातें, महासचिव के भरोसे पर पहुंची चोट

Karan Panchal6 July 2026 - 12:49 PM
3 minutes read
Ram Mandir Theft Controversy
राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में जांच तेज, बैठक में हो सकती हैं 10 बड़ी बातें, महासचिव के भरोसे पर पहुंची चोट

Ram Mandir Theft Controversy : आज सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और कई महत्वपूर्ण बदलावों पर मुहर लग सकती है। 7 जून को अखिलेश यादव ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।

आंतरिक ऑडिट में चोरी की पुष्टि नहीं

इस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आंतरिक ऑडिट में अब तक चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। अगले दिन भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच की मांग की। इसके बाद ट्रस्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से मामले की जांच कराने का फैसला लिया।

जांच के बाद रखूंगा अपनी बात- चंपत राय

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बीते बुधवार कहा कि अयोध्या में उनकी सेवा का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन वह यहां से किसी भी तरह का कलंक लेकर नहीं जाना चाहते। उन्होंने अपने करीबियों से बातचीत में यह भी कहा कि उनके विश्वास को ठेस पहुंची है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि पूरे मामले पर वह जांच पूरी होने के बाद ही विस्तार से अपनी बात रखेंगे।

चढ़ावा केस में एसआईटी ने संभाली जांच

चढ़ावा राशि से जुड़े विवाद के सामने आने के बाद ट्रस्ट ने पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। इसके बाद राज्य सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर जांच की जिम्मेदारी सौंपी।

बयानों में अंतर मिलने पर दोबारा पूछताछ

15 जून को एसआईटी (SIT) अयोध्या पहुंची और ट्रस्ट पदाधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान दान में मिले आभूषणों में गड़बड़ी की आशंका पर भी जांच हुई और पुराने रिकॉर्ड व सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 23 जून को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी, जिसमें करीब 150 लोगों के बयान शामिल थे। जांच में बयानों में अंतर मिलने पर कुछ लोगों से कई दिनों तक दोबारा पूछताछ की गई और 14 अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए।

बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज

चढ़ावा चोरी मामले में 25 जून को बड़ी कार्रवाई हुई। ट्रस्ट की शिकायत पर रामजन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया। उन पर बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों के सात ठिकानों पर छापेमारी

27 जून को विवाद सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट के सदस्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने इसकी पुष्टि की। 28 जून को पुलिस ने छह आरोपियों के सात ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान परिवार के लोगों से पूछताछ की गई और संपत्ति व निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई।

बैठक पर होगी सबकी निगाहें

दो ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट में बड़े बदलाव की संभावना बढ़ गई है। एसआईटी ने अपनी शुरूआती रिपोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन और प्रशासनिक अधिकारी का सीईओ बनाने का सुझाव दिया। अब 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

रकम कम मिलने पर गड़बडी की आंशका

महाकुंभ के दौरान रामलला को मिलने वाले दान में अचानक बड़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन महाकुंभ खत्म होने के बाद दान की राशि में लगातार कमी देखी गई। बैंक में रकम भी पहले से कम मिलने पर गड़बडी की आंशका जताई गई।

महासचिव के भरोसे पर पहुंची चोट

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और वह बिना किसी दाग के यहां से जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके भरोसे को ठेस पहुंची है और जांच पूरी होने के बाद ही वह इस मामले पर खुलकर बात करेंगे।

बता दें कि चढ़ावा चोरी का मामला पहले भी सामने आया था। जिसमें कथित गड़बड़ी की बात कही गई थी। इसके बाद ट्रस्ट को सूचना देकर आगामी जांच कराई गई। दरअसल मामला दबाने की कोशिश की गई तो इसकी जानकारी बाहर आ गई। जिसके बाद चढ़ावा चोरी केस सबके सामने आया। आज सोमवार को ट्रस्ट की अहम बैठक होगी। इसमें चढ़ावा मामले पर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट, वित्तीय मामलों और चंपत राय व अनिल मिश्र के इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी।

ये भी पढ़ें- स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा लेक्चरार पदों की भर्ती के संबंध में एस.सी. आयोग को रिपोर्ट पेश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 July 2026 - 12:49 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of राम मंदिर चंदा विवाद: संजय सिंह बोले- आलोक कुमार चोरों को बचा रहे, उनसे भी हो पूछताछ

राम मंदिर चंदा विवाद: संजय सिंह बोले- आलोक कुमार चोरों को बचा रहे, उनसे भी हो पूछताछ

6 July 2026 - 9:24 AM
Photo of बस्ती में PRV पुलिस टीम पर बर्बरता का आरोप, युवक की पिटाई के बाद मौत, परिजनों ने जांच की मांग की

बस्ती में PRV पुलिस टीम पर बर्बरता का आरोप, युवक की पिटाई के बाद मौत, परिजनों ने जांच की मांग की

5 July 2026 - 10:36 AM
Photo of नोएडा में घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, नकदी और बाइक बरामद

नोएडा में घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, नकदी और बाइक बरामद

4 July 2026 - 9:18 PM
Photo of राम मंदिर चंदा चोरी मामला: केजरीवाल का बड़ा आरोप, एसआईटी और एफआईआर को फर्जी बताया

राम मंदिर चंदा चोरी मामला: केजरीवाल का बड़ा आरोप, एसआईटी और एफआईआर को फर्जी बताया

4 July 2026 - 11:04 AM
Photo of काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर अचानक चली PAC जवान की कार्बाइन, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, 3 लोग घायल

काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर अचानक चली PAC जवान की कार्बाइन, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, 3 लोग घायल

4 July 2026 - 10:29 AM
Photo of आगरा मर्डर: पेंशन के विवाद ने खोल दिया 46 दिन पुराना हत्या का राज, पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

आगरा मर्डर: पेंशन के विवाद ने खोल दिया 46 दिन पुराना हत्या का राज, पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

4 July 2026 - 9:38 AM
Photo of UP में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

UP में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

4 July 2026 - 8:48 AM
Photo of UP के एटा में दर्दनाक हादसा, सड़क के किनारे खड़ी रोडवेज बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत कई घायल

UP के एटा में दर्दनाक हादसा, सड़क के किनारे खड़ी रोडवेज बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत कई घायल

3 July 2026 - 9:11 AM
Photo of नोएडा में पीजी और हॉस्टल से चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 6 लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद

नोएडा में पीजी और हॉस्टल से चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 6 लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद

3 July 2026 - 7:45 AM
Photo of प्रधानमंत्री राम मंदिर में चंदा चोरी के असली गुनहगारों को बचा रहे हैं?- केजरीवाल

प्रधानमंत्री राम मंदिर में चंदा चोरी के असली गुनहगारों को बचा रहे हैं?- केजरीवाल

2 July 2026 - 7:55 PM
Back to top button