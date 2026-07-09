विदेश

5 महीने बाद सामने आईं खामेनेई के घर की पहली तस्वीरें, US-इजरायल हमलों के बाद की तबाही का वीडियो जारी

Ajay Yadav9 July 2026 - 1:44 PM
1 minute read
Ayatollah Ali Khamenei :
5 महीने बाद सामने आईं खामेनेई के घर की पहली तस्वीरें, US-इजरायल हमलों के बाद की तबाही का वीडियो जारी

Ayatollah Ali Khamenei : ईरान के अनुसार, 28 फरवरी 2025 को अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के दौरान अयातुल्ला अली खामेनेई जिस परिसर में मौजूद थे, उसे निशाना बनाया गया था. ईरानी पक्ष का दावा है कि इस हमले में 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके परिवार के कई सदस्य भी हमले की चपेट में आए, जिनमें उनकी 14 महीने की पोती भी शामिल थी. वहीं, उनके बेटे और वर्तमान सर्वोच्च नेता मोजतबा अली खामेनेई के घायल होने की भी जानकारी दी गई थी.

अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार छह दिन तक चलने वाले राजकीय कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है. अंतिम यात्रा 4 जुलाई को तेहरान से शुरू हुई, जिसके बाद यह कुम, इराक के नजफ और कर्बला जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों से होकर आगे बढ़ी. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जबकि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

मशहद में होगा सुपुर्द-ए-खाक

अंतिम यात्रा के बाद खामेनेई के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक शहर मशहद ले जाया जा रहा है. उन्हें इमाम रजा की दरगाह के पास सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इससे पहले नजफ में इमाम अली की दरगाह पर भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई. ईरानी झंडे में लिपटे ताबूत को हजारों लोगों ने कंधा देकर अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया.

मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नहीं आए सामने

अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया के दौरान ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. ईरानी मीडिया में दावा किया गया है कि फरवरी के हमले में घायल होने के बाद वह सुरक्षित स्थान पर हैं. हालांकि, उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें – दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 July 2026 - 1:44 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल हमला, ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल हमला, ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

9 July 2026 - 8:17 AM
Photo of सीजफायर के बीच अमेरिका की एयरस्ट्राइक, 80 से अधिक ठिकानों पर हमला, ईरान की जवाबी कार्रवाई

सीजफायर के बीच अमेरिका की एयरस्ट्राइक, 80 से अधिक ठिकानों पर हमला, ईरान की जवाबी कार्रवाई

8 July 2026 - 2:17 PM
Photo of मेलोनी पर बदले ट्रंप के सुर, तुर्किए में की इटली PM की तारीफ, बोले- ‘वो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन…’

मेलोनी पर बदले ट्रंप के सुर, तुर्किए में की इटली PM की तारीफ, बोले- ‘वो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन…’

8 July 2026 - 11:28 AM
Photo of चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, दो घंटे में 8 बार कांपी धरती

चीन के सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप, दो घंटे में 8 बार कांपी धरती

8 July 2026 - 8:47 AM
Photo of दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

दुनिया में फिर बढ़ा भारत का मान, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान

7 July 2026 - 4:33 PM
Photo of मेलोनी पर ट्रंप का नया हमला, ‘Restraining Order’ पोस्ट से बढ़ा विवाद, इटली ने दिया करारा जवाब

मेलोनी पर ट्रंप का नया हमला, ‘Restraining Order’ पोस्ट से बढ़ा विवाद, इटली ने दिया करारा जवाब

7 July 2026 - 9:02 AM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे नारे, तेहरान में बदले की मांग तेज

खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ गूंजे नारे, तेहरान में बदले की मांग तेज

6 July 2026 - 2:05 PM
Photo of ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

5 July 2026 - 4:40 PM
Photo of तल्हा सईद संभालेगा लश्कर-ए-तैयबा की कमान, भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, हाफिज सईद से है रिलेशन

तल्हा सईद संभालेगा लश्कर-ए-तैयबा की कमान, भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, हाफिज सईद से है रिलेशन

5 July 2026 - 1:32 PM
Photo of अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में क्यों नहीं दिखे मोज्तबा? जानिए वजह

अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में क्यों नहीं दिखे मोज्तबा? जानिए वजह

5 July 2026 - 1:15 PM
Back to top button