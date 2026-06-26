IND v IRE : वैभव सूर्यवंशी हाल ही में ट्राई सीरीज में शानदार फॉर्म में नजर आए थे। फाइनल मुकाबले में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। अब भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मैच में उनके खेलने की संभावना जताई जा रही है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो उनसे एक और तेजतर्रार पारी की उम्मीद की जा रही है।

बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर चर्चा

वैभव हाल के समय में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर चर्चा में आए हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर टीम इंडिया में जगह बनाई है। इसके बाद से ही वह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे तेज शतक

अगर वह आज के मैच में उतरते हैं और अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे तेज शतक लगाना चाहते हैं, तो उन्हें यह कारनामा 32 गेंदों के अंदर करना होगा। अभी यह विश्व रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम है, जिन्होंने 33-33 गेंदों में शतक लगाया था।

रोहित 35, अभिषेक 37 और अब वैभव

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतकों की सूची में सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे), फिन एलन (न्यूजीलैंड) और डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका) जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। भारत के लिए यह रिकॉर्ड फिलहाल रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था। वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 37 गेंदों में शतक लगाकर अपनी जगह बनाई है। अब सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं कि क्या वह अपने डेब्यू या शुरुआती मैचों में ही कोई नया इतिहास रच पाएंगे।

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