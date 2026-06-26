Punjab

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ मुहिम के तहत विलेज डिफेंस कमेटियों, पुलिस और सिविल प्रशासन के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

Karan Panchal26 June 2026 - 11:34 AM
2 minutes read
Yudh Nashian Virudh
‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ मुहिम के तहत विलेज डिफेंस कमेटियों, पुलिस और सिविल प्रशासन के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

Yudh Nashian Virudh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के तहत पंजाब के जल संसाधन तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज स्थानीय पंजाब उर्दू अकादमी में विलेज डिफेंस कमेटियों, ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों, सिविल एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की।

समाज के प्रत्येक वर्ग की साझा जिम्मेदारी

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार समाज से नशे के अभिशाप को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटियां, पंचायतें, युवा, अभिभावक और सामाजिक संस्थाएं इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं।

युवा पंजाब की प्रगति का वास्तविक आधार

गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण रक्षा समितियों का गठन, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना तथा नशा मुक्ति टीमों की तैनाती कर नशों के खिलाफ बहुआयामी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए गांवों में खेल सुविधाओं, खेल स्टेडियमों और पुस्तकालयों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वस्थ, अनुशासित और सशक्त युवा ही पंजाब की प्रगति का वास्तविक आधार हैं।

कानून के अनुसार की जाएगी कड़ी कार्रवाई

उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी और नशों के अवैध कारोबार से जुड़े समाज विरोधी तत्वों के लिए पंजाब में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि विलेज डिफेंस कमेटियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जाए तथा नशों संबंधी कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वर्गों को एकजुट होकर करना होगा कार्य

मालेरकोटला के विधायक डॉ. जमी़ल-उर-रहमान ने कहा कि नशों और समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अमरगढ़ के विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जनमाजरा ने कहा कि नशा मुक्त पंजाब के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ कार्य

डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने कहा कि जिला प्रशासन विलेज डिफेंस कमेटियों को पूरा सहयोग दे रहा है तथा नशों के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों को पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

हेल्पलाइन तथा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर

एसएसपी गुरमीत सिंह ने लोगों से अपील की कि नशा तस्करी या किसी भी संदिग्ध गतिविधि संबंधी जानकारी पंजाब सरकार की नशा विरोधी हेल्पलाइन तथा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 97791-00200 पर साझा करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला पुलिस नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी।

विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राजदीप सिंह बराड़, एसडीएम मलेरकोटला कनु गर्ग, एसडीएम अहमदगढ़ राजेश कुमार, एसपी गुरशरणजीत सिंह, सहायक आयुक्त मनदीप कौर, डीएसपी मानवजीत सिंह, सरपंच गुरमुख सिंह, जिला प्रभारी नशा मुक्ति मोर्चा निसार अहमद, हलका कोऑर्डिनेटर नशा छुड़ाऊ समिति सिंगारा सिंह, हज कमेटी के चेयरमैन मुहम्मद हाशिम, जिला परिषद सदस्य डॉ. हरिपाल सिंह, हलका कोऑर्डिनेटर नशा मुक्ति गुरप्रीत सिंह बिट्टू भनभोरा सहित बड़ी संख्या में वीडीसी सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

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