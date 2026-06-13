ग्राहकों की पहली पसंद बनी विक्टोरिस, लॉन्च के कुछ महीनों में रचा नया रिकॉर्ड

Maruti Suzuki Victoris Sale : मारुति सुजुकी की मिड-साइज़ एसयूवी विक्टोरिस ने भारतीय बाजार में लॉन्च के कुछ ही महीनों के भीतर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सितंबर 2025 में बिक्री शुरू होने के बाद से इस एसयूवी की मांग लगातार बढ़ती रही और अब इसने 1 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रतिस्पर्धी एसयूवी सेगमेंट में इतनी तेज़ी से यह मुकाम हासिल करना कंपनी के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।

आठ महीनों में हासिल की उपलब्धि

कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, विक्टोरिस की डिलीवरी 22 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी। मई 2026 तक इसकी कुल 1,00,144 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। महज आठ महीनों में इस उपलब्धि तक पहुंचना दर्शाता है कि ग्राहकों के बीच इस मॉडल को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

त्योहारों के सीजन में बढ़ी मांग

मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में पहले से कई मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनमें हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, स्कोडा कुशाक और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियां शामिल हैं। ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में विक्टोरिस का तेजी से लोकप्रिय होना इसकी मजबूत बाजार पकड़ को दर्शाता है। त्योहारों के सीजन में बढ़ी मांग और लगातार बनी बिक्री की रफ्तार ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विभिन्न वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत

विक्टोरिस को अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों में पेश किया गया है। यह एसयूवी पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। इसके विभिन्न वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है, जिससे यह बजट और प्रीमियम दोनों श्रेणी के ग्राहकों को आकर्षित करती है।

एसयूवी को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया

डिजाइन, आधुनिक फीचर्स, बेहतर माइलेज और कंपनी के व्यापक सर्विस नेटवर्क ने भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया है। इसके अलावा, सुरक्षा और प्रदर्शन के मामले में भी इस एसयूवी को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यही वजह है कि लॉन्च के पहले वर्ष के भीतर ही विक्टोरिस ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी अलग पहचान बना ली है।

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