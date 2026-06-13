ऑटो

ग्राहकों की पहली पसंद बनी विक्टोरिस, लॉन्च के कुछ महीनों में रचा नया रिकॉर्ड

Karan Panchal13 June 2026 - 6:09 PM
2 minutes read
Maruti Suzuki Victoris Sale
ग्राहकों की पहली पसंद बनी विक्टोरिस, लॉन्च के कुछ महीनों में रचा नया रिकॉर्ड

Maruti Suzuki Victoris Sale : मारुति सुजुकी की मिड-साइज़ एसयूवी विक्टोरिस ने भारतीय बाजार में लॉन्च के कुछ ही महीनों के भीतर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सितंबर 2025 में बिक्री शुरू होने के बाद से इस एसयूवी की मांग लगातार बढ़ती रही और अब इसने 1 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रतिस्पर्धी एसयूवी सेगमेंट में इतनी तेज़ी से यह मुकाम हासिल करना कंपनी के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।

आठ महीनों में हासिल की उपलब्धि

कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, विक्टोरिस की डिलीवरी 22 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी। मई 2026 तक इसकी कुल 1,00,144 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। महज आठ महीनों में इस उपलब्धि तक पहुंचना दर्शाता है कि ग्राहकों के बीच इस मॉडल को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

त्योहारों के सीजन में बढ़ी मांग

मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में पहले से कई मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनमें हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर, स्कोडा कुशाक और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियां शामिल हैं। ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में विक्टोरिस का तेजी से लोकप्रिय होना इसकी मजबूत बाजार पकड़ को दर्शाता है। त्योहारों के सीजन में बढ़ी मांग और लगातार बनी बिक्री की रफ्तार ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विभिन्न वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत

विक्टोरिस को अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों में पेश किया गया है। यह एसयूवी पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। इसके विभिन्न वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है, जिससे यह बजट और प्रीमियम दोनों श्रेणी के ग्राहकों को आकर्षित करती है।

एसयूवी को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया

डिजाइन, आधुनिक फीचर्स, बेहतर माइलेज और कंपनी के व्यापक सर्विस नेटवर्क ने भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया है। इसके अलावा, सुरक्षा और प्रदर्शन के मामले में भी इस एसयूवी को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यही वजह है कि लॉन्च के पहले वर्ष के भीतर ही विक्टोरिस ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी अलग पहचान बना ली है।

ये भी पढ़ें- आजमगढ़-वाराणसी हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में 4 की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 June 2026 - 6:09 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of EV बैटरी पर बड़ा खुलासा, रिसर्च में सामने आया गर्मी और ठंड का असर

EV बैटरी पर बड़ा खुलासा, रिसर्च में सामने आया गर्मी और ठंड का असर

7 June 2026 - 4:25 PM
Photo of भारत में इथेनॉल क्रांति की नई शुरुआत, जानिए क्या हैं E85 और E100 फ्यूल, माइलेज बढ़ेगा या घटेगा?

भारत में इथेनॉल क्रांति की नई शुरुआत, जानिए क्या हैं E85 और E100 फ्यूल, माइलेज बढ़ेगा या घटेगा?

6 June 2026 - 5:19 PM
Photo of कार पार्किंग में गियर या न्यूट्रल, जानें सबसे सुरक्षित तरीका

कार पार्किंग में गियर या न्यूट्रल, जानें सबसे सुरक्षित तरीका

31 May 2026 - 3:02 PM
Photo of Car Safety Tips : गर्मियों में कार में ना छोड़ें ये सामान, बढ़ जाता है आग लगने का खतरा, पढ़ें जरुरी टिप्स

Car Safety Tips : गर्मियों में कार में ना छोड़ें ये सामान, बढ़ जाता है आग लगने का खतरा, पढ़ें जरुरी टिप्स

30 May 2026 - 4:25 PM
Photo of रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 का जलवा, ट्विन इंजन और क्लासिक लुक, 94 साल की विरासत के साथ आधुनिक पावर

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 का जलवा, ट्विन इंजन और क्लासिक लुक, 94 साल की विरासत के साथ आधुनिक पावर

28 May 2026 - 4:40 PM
Photo of Hybrid Car Battery : Mercedes से Mitsubishi तक, हाइब्रिड कार बैटरी का चौंकाने वाला सच

Hybrid Car Battery : Mercedes से Mitsubishi तक, हाइब्रिड कार बैटरी का चौंकाने वाला सच

27 May 2026 - 2:01 PM
Photo of EV vs Petrol : EV ने मचाया धमाल या अभी भी फेल? भारत में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

EV vs Petrol : EV ने मचाया धमाल या अभी भी फेल? भारत में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

24 May 2026 - 4:41 PM
Photo of चिलचिलाती गर्मी में कार में बैठते ही AC चालू करना कितना खतरनाक? जानिए पूरा सच

चिलचिलाती गर्मी में कार में बैठते ही AC चालू करना कितना खतरनाक? जानिए पूरा सच

22 May 2026 - 2:25 PM
Photo of गर्मियों में कार के इंजन का ओवरहीट होना, चेतावनी और बचाव के तरीके

गर्मियों में कार के इंजन का ओवरहीट होना, चेतावनी और बचाव के तरीके

21 May 2026 - 1:02 PM
Photo of अप्रैल 2026 में Two-Wheelers बिक्री में 24% की बढ़ोतरी, Hero Splendor फिर नंबर-1, लिस्ट देखें

अप्रैल 2026 में Two-Wheelers बिक्री में 24% की बढ़ोतरी, Hero Splendor फिर नंबर-1, लिस्ट देखें

17 May 2026 - 5:18 PM
Back to top button