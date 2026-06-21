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Flying Craft : पानी पर नहीं, हवा में दौड़ती नाव! दुनिया का पहला फ्लाइंग वॉटर क्राफ्ट लॉन्च

Karan Panchal21 June 2026 - 4:16 PM
2 minutes read
Flying Craft
Flying Craft : पानी पर नहीं, हवा में दौड़ती नाव! दुनिया का पहला फ्लाइंग वॉटर क्राफ्ट लॉन्च

Flying Craft : चीनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी NAVEE ने एक नया और अनोखा फ्लोटिंग व्हीकल पेश किया है, जिसे WaveFly 5X नाम दिया गया है। इसे हाल ही में एक लाइव इवेंट में लॉन्च किया गया, जिसे दुनिया का पहला कंज्यूमर फ्लाइंग वॉटर क्राफ्ट बताया जा रहा है। यह सामान्य स्पीडबोट से अलग है, क्योंकि यह पानी की सतह को छुए बिना कुछ इंच ऊपर हवा में आगे बढ़ता है।

कम ऊर्जा में ज्यादा गति

इस व्हीकल की तकनीक विंग-इन-ग्राउंड इफेक्ट पर आधारित है। जब यह पानी पर तेज गति से चलता है, तो इसके पंखों और पानी की सतह के बीच हवा का दबाव बनता है, जिससे यह ऊपर उठ जाता है और पानी के संपर्क में आए बिना आगे बढ़ता है। इससे पानी का रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो जाता है, जिससे यह कम ऊर्जा में ज्यादा गति हासिल कर सकता है।

85 KM प्रति घंटे की रफ्तार

इसके डिजाइन में एयरोस्पेस-ग्रेड कार्बन फाइबर का उपयोग किया गया है, जिससे यह हल्का और मजबूत बनता है। आगे और पीछे लगे पंख इसके संतुलन को बनाए रखते हैं। यह फ्लाइंग वॉटर क्राफ्ट करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तक पहुंच सकता है और एक बार चार्ज या फ्यूल पर लगभग 80 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है। इसकी वजन उठाने की क्षमता लगभग 140 किलोग्राम बताई जा रही है और इसे किसी रनवे की जरूरत नहीं होती।

छोटा और सुलभ बनाने का दावा

जानकारी के अनुसार, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल लंबे समय से सैन्य क्षेत्र में भारी और विशेष ऑपरेशनों के लिए किया जाता रहा है, लेकिन NAVEE ने इसे कॉमर्शियल उपयोग के लिए छोटा और अधिक सुलभ बनाने का दावा किया है।

कीमत की जानकारी नहीं

कंपनी का कहना है कि इस प्रोडक्ट में दुनियाभर के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रुचि दिखाई है और इसे जल्द ही उत्तर अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई बाजारों में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, इसकी कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें- इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल कप्तान, विराट की वापसी

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Karan Panchal21 June 2026 - 4:16 PM
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