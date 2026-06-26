Delhi Weather : राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है. भीषण गर्मी के बीच अब बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश ने लोगों को राहत दी है. गुरुवार को दिल्ली के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई. आसमान में छाए बादलों और ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा हो गया.

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली में गर्मी का असर ज्यादा तेज रहने की संभावना नहीं है. अगले एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास बना रह सकता है. वहीं, कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है.

दिल्ली में आज भी मौसम रहेगा सक्रिय

शुक्रवार को भी राजधानी में मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. दिन के समय बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है. अनुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान करीब 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हवा की रफ्तार सामान्य रहने से मौसम में ठंडक का अहसास बना रहेगा.

आईएमडी ने जताई बारिश की संभावना

आईएमडी ने दिल्ली में शुक्रवार को बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग का कहना है कि गरज-चमक वाला यह दौर एक जुलाई तक जारी रह सकता है. इस दौरान लोगों को लू जैसी स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर तापमान में भी अंतर देखने को मिला. पालम इलाके में तापमान करीब 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड में यह 38.6 डिग्री के आसपास रहा. रिज क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा, वहीं आयानगर में तापमान अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया.

मौसम को लेकर रहें सतर्क

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की गतिविधियों के बढ़ने के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर आगे भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, बारिश के बाद बढ़ने वाली नमी से कुछ समय के लिए उमस परेशान कर सकती है. लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम के बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतें और जरूरत के हिसाब से बाहर निकलें.

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