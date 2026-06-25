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मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत

Ajay Yadav25 June 2026 - 2:41 PM
1 minute read
Mandsaur Accident :
मंदसौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत

Mandsaur Accident : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है. सीतामऊ थाना क्षेत्र के तीतरोद गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, कार महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही थी. इसी दौरान एक्सप्रेस-वे पर अचानक यह हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और बचाव दल मौके पर पहुंचा. घायलों को तत्काल सीतामऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में तेज गति और वाहन पर नियंत्रण न रह पाने की आशंका जताई जा रही है.

मृतकों में औरंगाबाद निवासी रविंद्र काले और सचिन गंगाधर गजभारे की पहचान हो चुकी है, जबकि अन्य मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. पुलिस दुर्घटना की पूरी वजह जानने के लिए मौके से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है.

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Ajay Yadav25 June 2026 - 2:41 PM
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