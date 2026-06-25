Punjab

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पेश हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू

Karan Panchal25 June 2026 - 12:27 PM
2 minutes read
Punjab News
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पेश हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी द्वारा धूरी मामले में तलब किए गए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आज चंडीगढ़ में आयोग के समक्ष पेश हुए। इस अवसर पर आयोग के चेयरमैन ने मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया।

माफीनामे में रवनीत सिंह बिट्टू ने स्वीकार किया

रवनीत सिंह बिट्टू ने धूरी मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि वे अनुसूचित जाति समुदाय के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं और अनजाने में निकले शब्दों के लिए उन्हें गहरा खेद है। इस संबंध में उन्होंने अपना लिखित माफीनामा भी प्रस्तुत किया। अपने माफीनामे में रवनीत सिंह बिट्टू ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा बोले गए शब्द कानूनी रूप से गलत थे और उन्होंने विवादित वीडियो भी डिलीट कर दी थी।

आपत्तिजनक एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग

संगरूर जिले के धूरी कस्बे में नगर परिषद चुनावों के मतदान के दौरान एक विवाद उत्पन्न हो गया था। रवनीत सिंह बिट्टू वहां एक भाजपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस के साथ बहस कर रहे थे। विवाद बढ़ने पर मंत्री बिट्टू ने पुलिस कर्मचारियों और एस.सी. समुदाय के बारे में आपत्तिजनक एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद पंजाब राज्य एस.सी. आयोग ने स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए संगरूर पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था।

वकीलों के माध्यम से पेश हुए बिट्टू

इससे पहले आयोग के समक्ष दो सुनवाइयों के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू अपने वकीलों के माध्यम से पेश हुए थे, लेकिन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।

चार धार्मिक स्थलों पर नतमस्तक होने का निर्देश

आयोग ने माना कि रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों और वीडियो डिलीट करने के मामले से समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिससे पंजाब की सांप्रदायिक और सामाजिक एकता प्रभावित होने की आशंका है। आयोग ने कहा कि उक्त परिस्थितियों को देखते हुए तथा भविष्य में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से रवनीत सिंह बिट्टू को अनुसूचित वर्ग से जुड़े पंजाब के चार धार्मिक स्थलों पर नतमस्तक होने का निर्देश दिया गया है।

इन धार्मिक स्थलों में फिल्लौर स्थित डेरा बाबा ब्रह्मदास, जो डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित स्थान है, जालंधर स्थित डेरा संत सरवण दास सचखंड बल्लां, जो गुरु रविदास महाराज से संबंधित है, अमृतसर साहिब स्थित भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, तथा दरबार साहिब, अमृतसर शामिल हैं।

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बड़ी घोषणा, सरपंचों को मिलेगा 10,000 हजार मासिक मानदेय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 June 2026 - 12:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा- डॉ. रवजोत सिंह

प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा- डॉ. रवजोत सिंह

25 June 2026 - 12:13 PM
Photo of 2027 का फैसला अब साफ नज़र आ रहा है, पंजाबियों ने ‘आप’ को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है- सीएम मान

2027 का फैसला अब साफ नज़र आ रहा है, पंजाबियों ने ‘आप’ को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है- सीएम मान

25 June 2026 - 11:56 AM
Photo of बैकफिंको बोर्ड बैठक में पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्ग के हित में लिए गए अहम फैसले

बैकफिंको बोर्ड बैठक में पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्ग के हित में लिए गए अहम फैसले

25 June 2026 - 11:30 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बड़ी घोषणा, सरपंचों को मिलेगा 10,000 हजार मासिक मानदेय

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बड़ी घोषणा, सरपंचों को मिलेगा 10,000 हजार मासिक मानदेय

25 June 2026 - 11:09 AM
Photo of फर्जी वीडियो विवाद पर CM भगवंत मान का पलटवार, बोले- सच्च-झूठ का फैसला लोग करेंगे

फर्जी वीडियो विवाद पर CM भगवंत मान का पलटवार, बोले- सच्च-झूठ का फैसला लोग करेंगे

25 June 2026 - 10:09 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ का 155वां दिन, पंजाब पुलिस ने 547 स्थानों पर छापेमारी कर 343 लोगों को किया गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों पर वार’ का 155वां दिन, पंजाब पुलिस ने 547 स्थानों पर छापेमारी कर 343 लोगों को किया गिरफ्तार

25 June 2026 - 9:30 AM
Photo of पंजाब सरकार ने बढ़ाया सरपंचों का मान, 15 अगस्त से मिलेगा 10 हजार वेतनमान

पंजाब सरकार ने बढ़ाया सरपंचों का मान, 15 अगस्त से मिलेगा 10 हजार वेतनमान

24 June 2026 - 7:44 PM
Photo of भगवंत मान सरकार के ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान में बड़ी सफलता, काउंसलिंग से बदल रही युवाओं की जिंदगी

भगवंत मान सरकार के ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान में बड़ी सफलता, काउंसलिंग से बदल रही युवाओं की जिंदगी

24 June 2026 - 12:13 PM
Photo of फाजिल्का में विकास की बाढ़! 46 करोड़ की 7 बड़ी परियोजनाओं का तोहफा, किसानों और ग्रामीणों को बड़ा फायदा

फाजिल्का में विकास की बाढ़! 46 करोड़ की 7 बड़ी परियोजनाओं का तोहफा, किसानों और ग्रामीणों को बड़ा फायदा

24 June 2026 - 11:46 AM
Photo of खेती में क्रांति की तैयारी, पंजाब में ‘जीवित मिट्टी मिशन’ से आएगा बदलाव, मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बड़ा प्लान

खेती में क्रांति की तैयारी, पंजाब में ‘जीवित मिट्टी मिशन’ से आएगा बदलाव, मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बड़ा प्लान

24 June 2026 - 11:23 AM
Back to top button