Delhi NCROther Statesबड़ी ख़बरराष्ट्रीय

कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

Karan Panchal1 August 2026 - 5:11 PM
2 minutes read
Kulgam Terror Attack
कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

Kulgam Terror Attack : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में दो मजदूरों की पहचान, धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी। दोनों मजदूर केल्लाम इलाके के एक ईंट-भट्ठे पर काम करते थे। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे है। घटना के बाद से पूरे इलाके में हाई-अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों की घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरु कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 10 दिनों के भीतर दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। बहरहाल घटनाओं के देखते हुए दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

बताया जा रहा है कि आतंकियों ने दोनों मजदूरों की पहचान की और इसके बाद उन्हें गोली मार दी। हमले के बाद एक मजदूर की मौत हो गई, और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे आतंकियों ने ईंट-भट्ठे पर हमला किया था। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुट गई है।

पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज

हमले में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान (28) भोपिंदर और (24) दीपक रात्रे के रूप में हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक, भोपिंदर की छाती के दाहिने हिस्से में गोली लगी थी। इलाज के दौरान शनिवार को उनकी भी मौत हो गई।
प्राथमिक जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) पर हमले का आरोप है।

खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जल्द से जल्द ढेर करने के निर्देश

जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उपराज्यपाल ने सुरक्षाबलों को अभियान और तेज करने तथा हमले में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर करने के निर्देश दिए हैं।

हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या

बता दें कि इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक में आतंकियों ने हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आशिक हुसैन कुरैशी आईआर तीसरी बटालियन में तैनात थे और उस समय अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। यह हमला अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सुरक्षाबलों पर पहला बड़ा आतंकी हमला था।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल

वहीं अप्रैल 2025 में आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। अब कुलगाम में गैर-स्थानीय हिंदू मजदूरों को मार दिया है। वहीं जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे है।

ये भी पढ़ें- जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 August 2026 - 5:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

1 August 2026 - 4:12 PM
Photo of पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, बोले- आंध्र के विकास का नया रनवे तैयार

पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, बोले- आंध्र के विकास का नया रनवे तैयार

1 August 2026 - 3:03 PM
Photo of एंटी-पेपर लीक कानून में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3 महीने में होगी कार्रवाई

एंटी-पेपर लीक कानून में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3 महीने में होगी कार्रवाई

1 August 2026 - 2:54 PM
Photo of संजय राउत का अमित शाह पर हमला, बोले- ‘गृहमंत्रालय नहीं गैंग चला रहे हैं’

संजय राउत का अमित शाह पर हमला, बोले- ‘गृहमंत्रालय नहीं गैंग चला रहे हैं’

1 August 2026 - 12:26 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, 10 दिन में तीसरी टारगेट किलिंग

जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, 10 दिन में तीसरी टारगेट किलिंग

1 August 2026 - 9:52 AM
Photo of ‘मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं…’ PM मोदी का Gen-Z के नाम भावुक संदेश

‘मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं…’ PM मोदी का Gen-Z के नाम भावुक संदेश

1 August 2026 - 8:20 AM
Photo of दिल्ली-NCR में मौसम का बदलेगा मिजाज, हल्की बारिश की संभावना

दिल्ली-NCR में मौसम का बदलेगा मिजाज, हल्की बारिश की संभावना

1 August 2026 - 7:51 AM
Photo of भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

31 July 2026 - 2:59 PM
Photo of दिल्ली पुलिस के घायल जवानों पर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी बोले- ‘आप बीजेपी के हो क्या?’

दिल्ली पुलिस के घायल जवानों पर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी बोले- ‘आप बीजेपी के हो क्या?’

31 July 2026 - 2:28 PM
Photo of देशभर में मानसून का कहर, भारी बारिश से गुजरात-उत्तराखंड में स्कूल बंद, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देशभर में मानसून का कहर, भारी बारिश से गुजरात-उत्तराखंड में स्कूल बंद, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

31 July 2026 - 2:04 PM
Back to top button