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पंजाब सरकार पहली अगस्त से खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन और ऋषिकेश के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाएगी- सीएम मान

Karan Panchal1 August 2026 - 1:01 PM
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Punjab News
पंजाब सरकार पहली अगस्त से खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन और ऋषिकेश के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाएगी- सीएम मान

Punjab News : यहां “हर-हर महादेव” के जयकारों और अलौकिक माहौल के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज “एक शाम भगवान शिव दे नाम” भजन संध्या में हजारों श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। पंजाब को गुरुओं और संतों की पवित्र धरती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे की भाईचारक सद्भावना, सांझ और आपसी सम्मान की सदियों पुरानी परंपराएं ही इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के विस्तार का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पहली अगस्त से खाटू श्याम जी, सालासर जी, वृंदावन धाम और ऋषिकेश के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देगी, जिसका सारा खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी। इसमें श्रद्धालुओं को घर से ले जाने, रहने, खाने-पीने और वापसी की यात्रा का खर्चा शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां पंजाब में प्यार और एकता है, वहीं फूट डालने वाली ताकतों द्वारा नफरत के बीज बोने की हर कोशिश को सूबे के लोग नाकाम कर देंगे।

एकता की फसल लहराती है, नफरत के बीज नहीं

इस पवित्र समागम की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “मोहाली में ‘एक शाम भगवान शिव दे नाम’ कार्यक्रम में शिरकत की और संगत के अथाह प्यार तथा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। पंजाब गुरुओं-पीरों की पवित्र धरती है। हमारी भाईचारक सांझ एक ऐसे सुंदर गुलदस्ते की तरह है, जहां प्यार और आपसी एकता की फसल लहराती है, नफरत के बीज नहीं।

महिलाओं को सम्मान और वित्तीय सहायता

उन्होंने कहा कि “हमारे बुजुर्गों की श्रद्धा और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पहली अगस्त से खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन और ऋषिकेश के लिए नई ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ बसों की शुरुआत कर रहे हैं। आप सरकार आपके टैक्स का पैसा आपकी भलाई के लिए खर्च कर रही है। मुफ्त बिजली, ‘मांवां धियां सतिकार योजना’ के जरिए महिलाओं को सम्मान और वित्तीय सहायता तथा ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ जैसी सुविधाएं इसी सोच का नतीजा हैं।”

पंजाब के लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन

कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भगवान शिव की महान विरासत को कायम रखने के मकसद से शुरू किए गए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पूरे सूबे में लोगों से भरपूर समर्थन मिला है। सूबा सरकार ने भगवान शिव का संदेश पहुंचाने के लिए सूबे के 22 शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। इसका मुख्य मकसद यही है कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान पूरे पंजाब के लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएं।

आपसी सांझ के रिश्ते बहुत मजबूत हैं

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब एक ऐसा सुंदर गुलदस्ता है, जहां हर रंग का फूल खिलता है और इस पवित्र धरती पर हर कोई फल-फूलता है। पंजाब की धरती उपजाऊ है, जहां नफरत के बीज के अलावा हर तरह का बीज उग सकता है क्योंकि हमारी एकता अटूट है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सभी धर्मों के लोग हर त्योहार मिलकर मनाते हैं, चाहे वह राम नवमी हो, गुरुपर्व हो या ईद। इसलिए पंजाब में भाईचारक सद्भावना और आपसी सांझ के रिश्ते बहुत मजबूत हैं।

वृंदावन भी इस योजना में शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करने वाली फूट डालने वाली ताकतों के मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं हो सकते। पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ का विस्तार किया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को श्री हरिमंदिर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, सालासर धाम और खाटू श्याम जी सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। पहली अगस्त से वृंदावन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार श्रद्धालुओं को मुफ्त यातायात, रहने और खाने-पीने की सुविधाएँ मुहैया करवाती है। श्रद्धालुओं को उनके घरों से ले जाने से लेकर यात्रा के बाद सुरक्षित वापस छोड़ने तक के प्रबंध किए जा रहे हैं।”

40 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि सूबे भर की महिलाओं को पहली जुलाई से ‘मांवां-धियां सतिकार योजना’ के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। हर पात्र लाभार्थी महिला को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पहली जुलाई को 32 लाख महिलाओं ने इसका लाभ उठाया और पहली अगस्त को 40 लाख से अधिक महिलाओं को यह वित्तीय सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि अगर विपक्षी दल कभी सत्ता में आती है तो वह हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी जन-कल्याण कार्यों को बंद कर देगी। जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों की रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत हो रही है।”

किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “युवाओं को पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति मिल रही है, लगभग 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और कई अन्य जन-कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं।

10 लाख रुपए तक के मुफ्त कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। पंजाब भारत का पहला ऐसा सूबा है, जो इतनी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज दे रहा है, जिससे लोगों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हुई हैं।

650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस ऐतिहासिक पहल का मकसद सूबे के हर परिवार को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अब तक लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज करवा चुके हैं।

ये भी पढ़ें- OTS-2025 को मिला शानदार रिस्पांस, अब तक 167.23 करोड़ रुपए जमा और 534.54 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई- हरपाल सिंह चीमा

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