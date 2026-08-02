Uttar Pradeshराज्य

वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज, संत समाज ने लगाया भगवा के अपमान का आरोप

Ajay Yadav2 August 2026 - 12:16 PM
2 minutes read
UP News :
वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज, संत समाज ने लगाया भगवा के अपमान का आरोप

UP News : वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. संत समाज ने आरोप लगाया है कि संसद परिसर में पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र धारण कर किए गए प्रदर्शन से संत समाज और सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं. इसी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए संतों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था.

वाराणसी में संतों ने आरोप लगाया कि संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, उससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उनका कहना है कि यह संत समाज और सनातन धर्म का अपमान है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

अवधेश प्रसाद ने सरकार पर साधा निशाना

एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि दान और चढ़ावे की चोरी देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उजागर किया और सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के विरुद्ध अपराध हुआ है और इसके दोषियों को माफी नहीं मिलेगी.

संतों ने कार्रवाई की मांग की

वहीं, संत समाज का कहना है कि लगातार संत समाज और सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं. पातालपुरी पीठ के पीठाधीश्वर बाबा बालक दास ने कहा कि पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र धारण कर जिस तरह से प्रदर्शन किया, उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा साधु-संत आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

डीसीपी ने क्या कहा?

वाराणसी के डीसीपी काशी क्षेत्र गौरव वंशवाल ने बताया कि संतों की ओर से कोतवाली थाने में तहरीर दी गई थी. शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि संतों ने एक वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि भगवा वेशभूषा धारण कर संत समाज का अपमान किया गया है. इसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 August 2026 - 12:16 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने 35.5 लाख महिलाओं के खातों में वित्तीय सहायता राशि भेजी

पंजाब सरकार ने 35.5 लाख महिलाओं के खातों में वित्तीय सहायता राशि भेजी

2 August 2026 - 10:48 AM
Photo of पंजाब में GST राजस्व 20% बढ़ा, वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले- कर चोरी पर सख्त कार्रवाई का मिला नतीजा

पंजाब में GST राजस्व 20% बढ़ा, वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले- कर चोरी पर सख्त कार्रवाई का मिला नतीजा

2 August 2026 - 10:16 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 17 महीने: 3472 किलोग्राम हेरोइन बरामद, 75 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 17 महीने: 3472 किलोग्राम हेरोइन बरामद, 75 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

2 August 2026 - 9:00 AM
Photo of नोएडा की मोबाइल कंपनी में 19 करोड़ रुपये का PF घोटाला, CBI ने दो अधिकारियों पर दर्ज की FIR

नोएडा की मोबाइल कंपनी में 19 करोड़ रुपये का PF घोटाला, CBI ने दो अधिकारियों पर दर्ज की FIR

1 August 2026 - 2:13 PM
Photo of बिहार में बदले वाहन चेकिंग के नियम, अब सिपाही और ASI नहीं करेंगे जांच

बिहार में बदले वाहन चेकिंग के नियम, अब सिपाही और ASI नहीं करेंगे जांच

1 August 2026 - 11:48 AM
Photo of शहीद ऊधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर CM मान ने दी श्रद्धांजलि, कहा- उनका बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा

शहीद ऊधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर CM मान ने दी श्रद्धांजलि, कहा- उनका बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा

1 August 2026 - 11:23 AM
Photo of अमृतसर की पुलिस चौकी पर हमला करने वाले नाबालिग समेत चार आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर की पुलिस चौकी पर हमला करने वाले नाबालिग समेत चार आरोपी गिरफ्तार

1 August 2026 - 10:45 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 192वां दिन, पंजाब पुलिस की 594 जगहों पर छापेमारी, 365 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 192वां दिन, पंजाब पुलिस की 594 जगहों पर छापेमारी, 365 गिरफ्तार

1 August 2026 - 9:16 AM
Photo of पीएम मोदी को गाली देने के बाद रुचिका सिंह ने मांगी माफी, बोलीं- ‘मैं शर्मिंदा हूं’

पीएम मोदी को गाली देने के बाद रुचिका सिंह ने मांगी माफी, बोलीं- ‘मैं शर्मिंदा हूं’

1 August 2026 - 8:47 AM
Photo of भदोही का नाम ‘संत रविदास नगर’ होने पर मायावती ने किया स्वागत, अन्य जिलों के पुराने नाम बहाल करने की मांग

भदोही का नाम ‘संत रविदास नगर’ होने पर मायावती ने किया स्वागत, अन्य जिलों के पुराने नाम बहाल करने की मांग

31 July 2026 - 1:16 PM
Back to top button