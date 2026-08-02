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अमेरिका के इडाहो में व्यस्त बाजार में अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की मौत, जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर

Ajay Yadav2 August 2026 - 9:38 AM
2 minutes read
Ldaho Shooting :
अमेरिका के इडाहो में व्यस्त बाजार में अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की मौत, जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर

Ldaho Shooting : अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार को इडाहो राज्य के ट्विन फॉल्स शहर में एक व्यस्त कमर्शियल इलाके में हुई फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई. अचानक चली गोलियों से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम दो अन्य घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गईं. पुलिस ने हमलावर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग जारी रखी. इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया.

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, घटना शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:30 बजे हुई. हमलावर ने ट्विन फॉल्स के व्यस्त कमर्शियल इलाके में स्थित प्रसिद्ध ‘इन एन आउट बर्गर’ रेस्तरां के पास लोगों पर अचानक गोलियां चला दीं. उस समय इलाके में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. फायरिंग शुरू होते ही पूरे क्षेत्र में भगदड़ मच गई.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत

गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी. अधिकारियों ने हमलावर से हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने फायरिंग नहीं रोकी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर दिया.

घायलों का अस्पताल में इलाज, जांच जारी

घटना में घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. अधिकारियों ने अभी घायलों की पहचान और उनकी स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है. पुलिस ने हमले के कारण और हमलावर की पहचान का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां घटनास्थल से मिले सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं.

सार्वजनिक सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस घटना के बाद अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. व्यस्त बाजार में हुई इस गोलीबारी ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. फिलहाल अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

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Ajay Yadav2 August 2026 - 9:38 AM
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