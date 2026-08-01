Other Statesराजनीतिराष्ट्रीय

वंदे भारत की तारीफ पर घिरे सोनम वांगचुक ने दिया करारा जवाब, बोले- सही को सही कहेंगे और…

Karan Panchal1 August 2026 - 5:57 PM
2 minutes read
Sonam Wangchuk
वंदे भारत की तारीफ पर घिरे सोनम वांगचुक ने दिया करारा जवाब, बोले- सही को सही कहेंगे और...

Sonam Wangchuk : दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में आवाज उठाने के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अब अपने गांव लेह-लद्दाख लौट गए हैं। वापसी के दौरान उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया और भारतीय रेल की तारीफ की। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने विचार रखे।

सोनम वांगचुक ने उन लोगों को जवाब दिया, जो वंदे भारत एक्सप्रेस की तारीफ को राजनीतिक नजरिए से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी अच्छे काम की सराहना करना राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जो भी अच्छा काम हो रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पक्ष से जुड़ा हो।

चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण

वांगचुक ने बताया कि कश्मीर से लौटते समय उन्होंने भारतीय रेलवे की तारीफ की थी, क्योंकि कश्मीर तक रेल पहुंचाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने चिनाब ब्रिज को इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण बताया। उनकी इस टिप्पणी के बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि वह सरकार की तारीफ कर रहे हैं।

देश के निर्माण में होती है सभी की भूमिका

सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर इसरो मंगल ग्रह पर इंसान उतार दे तो क्या उसकी तारीफ नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से खुले दिमाग से सोचने की अपील करते हुए कहा कि देश के निर्माण में सभी की भूमिका होती है। सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए।

लिखित वादों को पूरा करने की मांग

अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से अनशन खत्म कराने के दौरान किए गए लिखित वादों को पूरा करने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

काम को समय पर पूरा करना जरूरी

उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी दोहराई। वांगचुक ने कहा कि किसी भी काम को समय पर पूरा करना जरूरी होता है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद उसका महत्व कम हो जाता है।

सभी को मिलकर काम करने की जरूरत

उन्होंने कहा कि किसी एक विचारधारा के समर्थक बनने के बजाय हर मुद्दे को सही और गलत के आधार पर देखना चाहिए। देशहित में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें- कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 August 2026 - 5:57 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

1 August 2026 - 5:11 PM
Photo of जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

1 August 2026 - 4:12 PM
Photo of पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, बोले- आंध्र के विकास का नया रनवे तैयार

पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, बोले- आंध्र के विकास का नया रनवे तैयार

1 August 2026 - 3:03 PM
Photo of एंटी-पेपर लीक कानून में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3 महीने में होगी कार्रवाई

एंटी-पेपर लीक कानून में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3 महीने में होगी कार्रवाई

1 August 2026 - 2:54 PM
Photo of संजय राउत का अमित शाह पर हमला, बोले- ‘गृहमंत्रालय नहीं गैंग चला रहे हैं’

संजय राउत का अमित शाह पर हमला, बोले- ‘गृहमंत्रालय नहीं गैंग चला रहे हैं’

1 August 2026 - 12:26 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, 10 दिन में तीसरी टारगेट किलिंग

जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, 10 दिन में तीसरी टारगेट किलिंग

1 August 2026 - 9:52 AM
Photo of ‘मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं…’ PM मोदी का Gen-Z के नाम भावुक संदेश

‘मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं…’ PM मोदी का Gen-Z के नाम भावुक संदेश

1 August 2026 - 8:20 AM
Photo of भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

31 July 2026 - 2:59 PM
Photo of देशभर में मानसून का कहर, भारी बारिश से गुजरात-उत्तराखंड में स्कूल बंद, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देशभर में मानसून का कहर, भारी बारिश से गुजरात-उत्तराखंड में स्कूल बंद, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

31 July 2026 - 2:04 PM
Photo of PM मोदी के AI वीडियो पर बड़ा एक्शन, Meta इंडिया हेड समेत कई लोगों पर केस दर्ज

PM मोदी के AI वीडियो पर बड़ा एक्शन, Meta इंडिया हेड समेत कई लोगों पर केस दर्ज

31 July 2026 - 10:00 AM
Back to top button