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धर्मेंद्र प्रधान को इतना अहंकार, पेपर लीक का विरोध कर रहे बच्चों को बता रहे देश के टुकड़े करने वाले- केजरीवाल

Karan Panchal24 June 2026 - 3:11 PM
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Paper Leak Protest
धर्मेंद्र प्रधान को इतना अहंकार, पेपर लीक का विरोध कर रहे बच्चों को बता रहे देश के टुकड़े करने वाले- केजरीवाल

Paper Leak Protest : देश के अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आए छात्रों का पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना ईडी पार्टी और मोदी सरकार के मंत्रियों को हजम नहीं हो रहा है। छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।

अरविंद केजरीवाल ने जताई कड़ी आपत्ति

छात्रों के प्रदर्शन को कमजोर और बदनाम करने के लिए उन्हें देशद्रोही बताने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इन छात्रों को देश के टुकड़े-टुकड़े करने वाला बताने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार किया है।

धर्मेंद्र प्रधान जी? वाह

अरविंद केजरीवाल ने सोशल एक्स पर धर्मेंद्र प्रधान के दिए गए बयान का वीडियो साझा कर कहा कि इतना अहंकार? पेपर लीक का विरोध करने वाले मासूम बच्चे देश के ‘टुकड़े-टुकड़े’ करना चाहते हैं और आप उनका भविष्य बर्बाद करके देश बचा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी? वाह।

छात्रों का समर्थन कर रही आप पार्टी

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन में खड़ी है। नीट पेपर लीक होने के बाद डिप्रेशन में आकर कई बच्चों द्वारा आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था।

पेपर लीक अरबों-खरबों का धंधा

उन्होंने कहा था कि पेपर लीक अरबों-खरबों का धंधा है और उसमें बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। हर दो-तीन साल में पेपर लीक हो रहे हैं। केंद्र सरकार के हर पेपर में गड़बड़ी हो रही है। हर पेपर लीक हो रहा है, कोई न कोई गड़बड़ी हो रही है। यह सब नियत का सवाल है। उनकी नियत खराब है।

ये भी पढ़ें- सेंट्रल विस्टा में मेट्रो की बड़ी क्रांति, दिल्ली को मिला ट्रिपल इंटरचेंज हब, सफर होगा सुपरफास्ट

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Karan Panchal24 June 2026 - 3:11 PM
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