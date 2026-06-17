Google Maps अब केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह यात्रियों के लिए एक स्मार्ट डिजिटल सहायक के रूप में काम कर रहा है। समय के साथ इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो यात्रा को अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं। चाहे इंटरनेट न हो, पार्किंग की लोकेशन याद रखनी हो या किसी स्थान की भीड़भाड़ की जानकारी लेनी हो, Google Maps कई तरह से मदद करता है।

ऑफलाइन मैप्स इसका सबसे उपयोगी फीचर माना जाता है। यूजर पहले से किसी शहर या क्षेत्र का मैप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी नेविगेशन का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन जगहों पर उपयोगी होती है, जहां नेटवर्क की समस्या रहती है।

गाड़ी ढूंढने में परेशानी नहीं

पार्किंग लोकेशन सेव करने का विकल्प भी यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद है। वाहन पार्क करने के बाद उसकी लोकेशन सुरक्षित की जा सकती है, जिससे बाद में गाड़ी ढूंढने में परेशानी नहीं होती। इसके साथ नोट्स और तस्वीरें जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।

परिवार या दोस्तों के साथ घूमने की सूची

यात्रा की योजना बनाने वालों के लिए Google Maps में साझा लिस्ट तैयार करने का विकल्प भी मौजूद है। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने की जगहों की सूची बनाकर उसे शेयर किया जा सकता है, जिससे सभी सदस्य एक ही योजना पर मिलकर काम कर सकते हैं।

यात्रा खर्च का अनुमान लगाने के लिए ऐप कई मार्गों पर संभावित टोल शुल्क की जानकारी भी देता है। इससे सफर शुरू करने से पहले ही खर्च का अंदाजा लगाया जा सकता है और बेहतर रूट चुना जा सकता है।

“Popular Times” फीचर उपयोगी साबित

किसी स्थान पर जाने से पहले वहां की भीड़ का स्तर जानने के लिए “Popular Times” फीचर उपयोगी साबित होता है। यह बताता है कि दिन के किस समय वहां सबसे अधिक या कम भीड़ रहती है, जिससे लोग अपनी यात्रा का समय बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं।

परिसरों के भीतर नेविगेशन की सुविधा

Google Maps की टाइमलाइन सुविधा यूजर्स को उनकी पुरानी यात्राओं का रिकॉर्ड देखने की अनुमति देती है। लोकेशन हिस्ट्री सक्रिय होने पर यह फीचर बीते दिनों में किए गए सफर और विजिट की गई जगहों की जानकारी उपलब्ध कराता है। बड़े शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों जैसे परिसरों के भीतर नेविगेशन की सुविधा भी अब ऐप में शामिल है। इनडोर मैप्स की मदद से यूजर अलग-अलग फ्लोर और महत्वपूर्ण स्थानों तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

हजारों यूजर रिव्यू का विश्लेषण

इसके अलावा, एआई आधारित समीक्षा सारांश फीचर हजारों यूजर रिव्यू का विश्लेषण कर किसी होटल, रेस्तरां या पर्यटन स्थल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। इससे किसी स्थान पर जाने से पहले वहां के अनुभव का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है।

यात्रा अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक

इन सुविधाओं के साथ Google Maps अब सिर्फ रास्ता बताने वाला ऐप नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल ट्रैवल गाइड बन चुका है, जो यात्रियों का समय बचाने के साथ-साथ उनकी यात्रा को अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

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