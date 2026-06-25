Natural Hair Color : आजकल ज्यादातर लोग सफेद बालों को काला करने के लिए बाजार में मिलने वाली हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इनमें मौजूद केमिकल्स, खासकर अमोनिया, बालों की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इससे बाल कमजोर होने के साथ-साथ टूटने लगते हैं और कई मामलों में स्कैल्प में एलर्जी जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। लगातार उपयोग से बालों की प्राकृतिक चमक भी कम हो सकती है।

केमिकल डाई से बढ़ सकता है बालों का नुकसान

जानकारों का मानना है कि केमिकल युक्त हेयर डाई बालों के प्राकृतिक प्रोटीन केराटिन को प्रभावित करता है। इसके कारण बाल भले ही तुरंत काले दिखने लगते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वे पतले और कमजोर हो सकते हैं। कई मामलों में सफेद बालों की समस्या भी तेजी से बढ़ने लगती है।

घरेलू नुस्खा: हीना और भृंगराज पाउडर का उपयोग

हेयर केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम जैदी द्वारा सुझाए गए एक घरेलू उपाय के अनुसार प्राकृतिक तरीकों से भी बालों को काला और मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए हीना पाउडर और भृंगराज पाउडर का उपयोग किया जाता है।

हीना पाउडर बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है और इसमें मौजूद प्राकृतिक पिगमेंट बालों को रंग देने में सहायक होता है। वहीं भृंगराज पाउडर बालों के झड़ने को कम करने और समय से पहले सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है।

कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें मिश्रण

इस नुस्खे के लिए तीन चम्मच हीना पाउडर और एक चम्मच भृंगराज पाउडर को लें। इन्हें लोहे की कड़ाही में अच्छे से मिलाकर पानी डालते हुए स्मूद पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को रातभर ढककर छोड़ दिया जाता है ताकि यह अच्छी तरह तैयार हो सके।

लोहे के बर्तन में रखने से इसके रंग में प्राकृतिक गहराई आने की बात भी कही जाती है। अगले दिन इस पेस्ट को बालों पर लगाकर करीब 2 से 3 घंटे तक छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो लें। नियमित उपयोग से बालों में प्राकृतिक काला रंग और मजबूती आने का दावा किया जाता है।

ध्यान देने योग्य बात

किसी भी घरेलू उपाय का असर व्यक्ति-व्यक्ति पर अलग हो सकता है। इसलिए बालों पर किसी भी नए नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले सावधानी और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित माना जाता है।

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