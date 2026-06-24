लाइफ़स्टाइल

FASTag Annual Pass : 20 KM दायरे में रहने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ 350 रुपये में मिलेगा अनलिमिटेड टोल पास

Karan Panchal24 June 2026 - 5:28 PM
2 minutes read
FASTag Annual Pass
FASTag Annual Pass : 20 KM दायरे में रहने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ 350 रुपये में मिलेगा अनलिमिटेड टोल पास

FASTag Annual Pass : टोल टैक्स व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसी नई योजना पर काम कर रही है, जिससे वाहन चालकों को बार-बार टोल प्लाजा पर रुककर भुगतान करने की परेशानी से राहत मिलेगी। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए डिजिटल मंथली और सालाना पास की सुविधा शुरू की जा सकती है।

टोल व्यवस्था को स्मूथ और बिना रुकावट बनाना

इस नए सिस्टम में यह पास फास्टैग से लिंक होगा, जिससे वाहन चालकों को हर बार टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आसानी से टोल पार कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का उद्देश्य टोल व्यवस्था को पूरी तरह से स्मूथ और बिना रुकावट वाला बनाना है। अधिकारियों के अनुसार, इस सुविधा को अगले महीने तक लागू किए जाने की संभावना है।

मालिकों की पहचान आधार नंबर के जरिए

योजना के तहत यह डिजिटल पास उन लोगों को मिलेगा जो किसी टोल प्लाजा के लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और जिनके पास निजी (गैर-व्यावसायिक) वाहन हैं। वाहन मालिकों की पहचान आधार नंबर के जरिए की जाएगी और इसके बाद डिजिटल पास जारी किया जाएगा, जो सीधे फास्टैग से लिंक रहेगा।

अनलिमिटेड टोल क्रॉसिंग की सुविधा

इससे स्थानीय वाहन चालक बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे। पहले इस तरह के मंथली पास की कीमत करीब 350 रुपये थी, जिसमें एक महीने में अनलिमिटेड टोल क्रॉसिंग की सुविधा मिलती थी। अब इसे डिजिटल रूप में बदलकर फास्टैग से जोड़ा जाएगा।

वाहनों की तुरंत हो सकेगी पहचान

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से टोल प्लाजा पर होने वाली भीड़ और अनियमितताओं में काफी कमी आएगी। खासकर उन मामलों पर रोक लगेगी, जहां कुछ लोग खुद को स्थानीय निवासी बताकर बिना पास के टोल पार कर लेते थे। नए सिस्टम में ऐसे वाहनों की पहचान तुरंत हो सकेगी और ई-नोटिस भी भेजा जा सकेगा।

हालांकि, अभी तक नए डिजिटल पास की कीमत को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि यह पुरानी व्यवस्था के समान ही किफायती रहेगा।

ये भी पढ़ें- थिएटर में फ्लॉप, ओटीटी पर सुपरहिट! ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’, बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal24 June 2026 - 5:28 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नेचुरल तरीके से पाएं दमकती त्वचा, घर की इन चीजों से बनाएं आसान फेस पैक

नेचुरल तरीके से पाएं दमकती त्वचा, घर की इन चीजों से बनाएं आसान फेस पैक

21 June 2026 - 6:38 PM
Photo of रेलवे का बड़ा फैसला, अब बिना टिकट यात्रा पर डबल जुर्माना, 1 जुलाई से लागू होगा नियम

रेलवे का बड़ा फैसला, अब बिना टिकट यात्रा पर डबल जुर्माना, 1 जुलाई से लागू होगा नियम

19 June 2026 - 5:04 PM
Photo of होटल जैसा स्वाद घर पर! मिनटों में बनने वाली मास्टर ग्रेवी का सीक्रेट

होटल जैसा स्वाद घर पर! मिनटों में बनने वाली मास्टर ग्रेवी का सीक्रेट

18 June 2026 - 4:28 PM
Photo of कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती के होने वाले दामाद माइल्स मंटजारिस? समंदर किनारे दिशानी को किया प्रपोज

कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती के होने वाले दामाद माइल्स मंटजारिस? समंदर किनारे दिशानी को किया प्रपोज

17 June 2026 - 9:16 AM
Photo of Onion Paratha Recipe : नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज पराठा, जानें आसान और झटपट रेसिपी

Onion Paratha Recipe : नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज पराठा, जानें आसान और झटपट रेसिपी

13 June 2026 - 6:58 PM
Photo of Health News : पीठ और गर्दन में इसलिए हो रही जकड़न, ये आदतें बना रही अंदर से कमजोर

Health News : पीठ और गर्दन में इसलिए हो रही जकड़न, ये आदतें बना रही अंदर से कमजोर

8 June 2026 - 7:48 PM
Photo of Lemon Water Drink : गर्मियों में नींबू पानी का सही तरीका क्या है? चीनी से जुड़ा बड़ा खुलासा

Lemon Water Drink : गर्मियों में नींबू पानी का सही तरीका क्या है? चीनी से जुड़ा बड़ा खुलासा

7 June 2026 - 6:18 PM
Photo of बदलते मौसम में बढ़ रही कफ की समस्या, घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत, डिटेल में पढ़ें

बदलते मौसम में बढ़ रही कफ की समस्या, घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत, डिटेल में पढ़ें

6 June 2026 - 6:42 PM
Photo of यौन स्वास्थ्य की समस्या सिर्फ उम्र नहीं, हार्ट से जुड़ा हो सकता है कनेक्शन, कभी न करें नजरअंदाज

यौन स्वास्थ्य की समस्या सिर्फ उम्र नहीं, हार्ट से जुड़ा हो सकता है कनेक्शन, कभी न करें नजरअंदाज

3 June 2026 - 5:25 PM
Photo of मसूड़ों की सूजन महिलाओं की फर्टिलिटी को कर सकती है प्रभावित, एग्स की क्वालिटी पर असर

मसूड़ों की सूजन महिलाओं की फर्टिलिटी को कर सकती है प्रभावित, एग्स की क्वालिटी पर असर

31 May 2026 - 5:50 PM
Back to top button