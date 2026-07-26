पोंछे के पानी में मिलाएं ये चीजें, घर से दूर रहेंगे मक्खी-मच्छर, डिटेल में पढ़ें

Mosquito Control : गर्मी और बारिश के मौसम में घरों में मक्खी और मच्छरों की समस्या बढ़ जाती है। ये कीड़े न सिर्फ परेशानी का कारण बनते हैं, बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कई लोग केमिकल वाले स्प्रे, कॉइल और ऑल-आउट जैसे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप प्राकृतिक तरीके अपनाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय मददगार साबित हो सकते हैं।

घर की सफाई के दौरान पोंछे के पानी में कुछ चीजें मिलाकर मक्खी-मच्छरों को काफी हद तक दूर रखा जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही आसान उपायों के बारे में।

सफेद सिरके से करें सफाई

सफेद सिरके की तेज गंध मक्खी और मच्छरों को पसंद नहीं होती। पोंछे की एक बाल्टी पानी में आधा कप सफेद सिरका मिलाकर फर्श की सफाई की जा सकती है। इससे फर्श की सफाई के साथ-साथ कीटाणुओं को कम करने में भी मदद मिल सकती है और मक्खियां घर से दूर रह सकती हैं।

नीम के तेल का करें इस्तेमाल

नीम को प्राकृतिक कीट-रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। पोंछे के पानी में नीम के तेल की 10 से 15 बूंदें मिलाई जा सकती हैं। अगर नीम का तेल उपलब्ध नहीं है तो नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी को पोंछे के घोल में मिलाया जा सकता है। इसकी गंध मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकती है।

कपूर और सेंधा नमक का उपाय

कपूर की खुशबू कई तरह के कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है। इसके लिए 2 से 3 कपूर की गोलियों को पीसकर पाउडर बना लें और उसमें एक चम्मच सेंधा नमक मिलाकर पोंछे के पानी में डाल सकते हैं। इससे फर्श पर मक्खियों का बैठना कम हो सकता है।

एसेंशियल ऑयल से आएगी ताजगी

लेमनग्रास और नीलगिरी जैसे एसेंशियल ऑयल की खुशबू घर को ताजगी देने के साथ कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है। पोंछे के पानी में इन तेलों की 8 से 10 बूंदें मिलाई जा सकती हैं। इससे घर में अच्छी खुशबू भी बनी रहती है। इन घरेलू उपायों के साथ घर की साफ-सफाई, पानी जमा न होने देना और मच्छरों के पनपने वाली जगहों को खत्म करना भी जरूरी है, ताकि संक्रमण फैलाने वाले कीड़ों से बचाव किया जा सके।

ये भी पढ़ें- E20 Fuel पर छिड़ा बवाल, बड़े आंदोलन की तैयारी में टैक्सी यूनियन, 4 अगस्त को संसद घेरने की तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप