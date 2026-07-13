लाइफ़स्टाइल

नॉर्वे की वादियों में इम्तियाज अली की बेटी इदा को मिला रोमांटिक सरप्राइज, बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज

Ajay Yadav13 July 2026 - 12:24 PM
1 minute read
Ida Ali Engagement :
नॉर्वे की वादियों में इम्तियाज अली की बेटी इदा को मिला रोमांटिक सरप्राइज, बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज

Ida Ali Engagement : मशहूर फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली की बेटी और फिल्ममेकर इदा अली ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई कर ली है. इदा ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस के साथ इस खास पल को साझा किया.

इदा ने नॉर्वे ट्रिप के दौरान हुए इस रोमांटिक प्रपोजल की झलकियां इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. तस्वीरों और वीडियो में कृष अग्रवाल पहाड़ों के बीच घुटनों के बल बैठकर इदा को शादी के लिए प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. इस खास पल पर इदा काफी खुश और भावुक दिखाई दीं और उन्होंने कृष के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया.

इदा और कृष को मिली शुभकामनाएं

शेयर किए गए वीडियो की शुरुआत इदा की डायमंड रिंग की झलक से होती है. इसके बाद दोनों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की तस्वीरें दिखाई देती हैं. इदा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “01/07/26 रात 11 बजे, यित्रेसांड.”

इदा की सगाई की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने कमेंट कर इस कपल को शुभकामनाएं दीं. वहीं, अभिनेत्री खुशी कपूर ने कमेंट में लिखा, “सो क्यूट.” वेदांग रैना, शर्वरी, संजना सांघी, अहसास चन्ना, ओरी और आलिया कश्यप समेत कई लोगों ने इदा और कृष को बधाई दी.

इम्तियाज अली और प्रीति का हुआ तलाक

अपने पिता इम्तियाज अली की तरह इदा अली ने भी फिल्म निर्देशन को अपना करियर चुना है. वह अब तक ‘माया’, ‘लिफ्ट’ और ‘थाई’ जैसी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं.

आपको बता दें कि इम्तियाज अली ने साल 1995 में प्रीति अली से शादी की थी. 18 अक्टूबर 2001 को उनके घर बेटी इदा अली का जन्म हुआ था. हालांकि, साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया था. बाद में साल 2020 में दोनों फिर साथ आए और अब प्रोफेशनल स्तर पर भी एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav13 July 2026 - 12:24 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of क्या आपके बच्चे की हाइट रुक गई है? रोज की ये 5 गलतियां बन सकती हैं बड़ी वजह

क्या आपके बच्चे की हाइट रुक गई है? रोज की ये 5 गलतियां बन सकती हैं बड़ी वजह

12 July 2026 - 6:38 PM
Photo of 10 मिनट में तैयार करें प्रोटीन से भरपूर पनीर भुर्जी सैंडविच, जानें आसान रेसिपी

10 मिनट में तैयार करें प्रोटीन से भरपूर पनीर भुर्जी सैंडविच, जानें आसान रेसिपी

5 July 2026 - 6:55 PM
Photo of आमिर खान की तीसरी शादी की पहली तस्वीर आई सामने, पीछे दिखीं मां जीनत, गोद में नजर आया गौरी का बेटा

आमिर खान की तीसरी शादी की पहली तस्वीर आई सामने, पीछे दिखीं मां जीनत, गोद में नजर आया गौरी का बेटा

5 July 2026 - 2:26 PM
Photo of बाथरूम की ये छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी परेशानी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये भूल?

बाथरूम की ये छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी परेशानी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये भूल?

5 July 2026 - 11:35 AM
Photo of सफेद बालों की छुट्टी… रसोई की इस चीज से मिल सकता है नेचुरल रंग

सफेद बालों की छुट्टी… रसोई की इस चीज से मिल सकता है नेचुरल रंग

2 July 2026 - 5:58 PM
Photo of E20 बनाम आम जनता: माइलेज 30% तक कम होने का दावा, आखिर क्या है माजरा

E20 बनाम आम जनता: माइलेज 30% तक कम होने का दावा, आखिर क्या है माजरा

2 July 2026 - 4:41 PM
Photo of सिर्फ 7 दिन में बदल जाएगी आपकी स्किन! जानें चावल के पानी का कमाल

सिर्फ 7 दिन में बदल जाएगी आपकी स्किन! जानें चावल के पानी का कमाल

28 June 2026 - 5:40 PM
Photo of केमिकल हेयर डाई से नुकसान? घरेलू नुस्खे से पाएं प्राकृतिक काले और मजबूत बाल

केमिकल हेयर डाई से नुकसान? घरेलू नुस्खे से पाएं प्राकृतिक काले और मजबूत बाल

25 June 2026 - 6:08 PM
Photo of FASTag Annual Pass : 20 KM दायरे में रहने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ 350 रुपये में मिलेगा अनलिमिटेड टोल पास

FASTag Annual Pass : 20 KM दायरे में रहने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ 350 रुपये में मिलेगा अनलिमिटेड टोल पास

24 June 2026 - 5:28 PM
Photo of नेचुरल तरीके से पाएं दमकती त्वचा, घर की इन चीजों से बनाएं आसान फेस पैक

नेचुरल तरीके से पाएं दमकती त्वचा, घर की इन चीजों से बनाएं आसान फेस पैक

21 June 2026 - 6:38 PM
Back to top button